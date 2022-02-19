Sağlıklı ve hızlı uzayan saçlar için çareyi uzaklarda aramayın! Hem saçları uzatıyor hem de libidoyu ateşliyor

Saç uzatmak için onlarca para dökmeye ve saçlarınıza farklı farklı işlemler, serumlar kullanmanıza gerek yok. Uzmanlara göre; sağlıklı saç uzatmak için yemeniz gereken 10 yiyecek var! Hem vücudunuza iyi gelecek hem de saçlarınızın hayallerinizdeki gibi olması için alışveriş listenizi hazırlayın. İşte sağlıklı saçlar için yemeniz gerekenler.

SOMON

Omega-3'lerle dolu somon, saçınızın parlak kalmasına yardımcı olur. Vücudumuz bu sağlıklı yağları doğal olarak üretmez, bu nedenle onları yiyeceklerden ve takviyelerden aldığınızdan emin olmak çok önemlidir.

Omega-3'ler sadece saçınızı parlak tutmakla kalmaz, aynı zamanda uzamasına ve dolgunlaşmasına da yardımcı olur.

YOĞURT

Protein, saçınızı uzatırken almanız gereken en önemli besinlerden biridir.

B5 Vitamini, yoğurdun saç derisine kan akışına yardımcı olan ve saç büyümesine yol açan bir bileşendir.

Bu vitaminin bir başka faydası da saçların incelmesini önleyerek saçınızın gür ve hacimli görünmesine yardımcı olabilmesidir.

ISPANAK

Ispanak, A vitamini, demir, beta, karoten, folat ve C vitamini gibi birçok gerekli besinle doludur.

Tüm bu besinler birlikte sağlıklı bir saç derisini ve hatta daha sağlıklı saçları teşvik eder, çünkü bu saç tellerini nemle dolu tutar ve kırılmayı önlemek için çalışır.

GUAVA

Bu tropikal meyve aynı zamanda saçlarınızın kırılmasını önlemeye yardımcı olan C vitamini ile doludur.

Bir fincan guavada, günlük önerilen miktarın dört katı olan bu vitaminden 377 miligramdan fazla tüketebilirsiniz.

GÜÇLENDİRİLMİŞ TAHIL

Güçlendirilmiş tahıl, içinde vitaminler özellikle demir açısından zengindir ve saçlarınız için harika olabilir.

Aynısı makarna, tahıllar, soya fasulyesi ve mercimek için de geçerlidir. Saçlarınız önleyemediğiniz şekilde dökülüyorsa ilk olarak demir oranınızı ölçtürmelisiniz. Demir eksikliği saç dökülmesine neden oluyor.

TAVUK VE HİNDİ ETİ

Protein eksikliği, saç büyümesinin eksikliğine yol açar.

Saç dökülmesini önlemek için, tavuk veya hindi gibi yağsız kümes hayvanları yediğinizden emin olmanız gerekir.

TATLI PATATES

Tatlı patatesler saçlarınızı canlandırmaya yardımcı olacaktır.

Vücudunuz, tatlı patateslerde bulunan antioksidan beta karoteni kuru ve mat saçlara karşı korumaya yardımcı olan A vitaminine dönüştürür. Bu A vitamini ayrıca saç derinizi saçınızın kurumasını önleyen bir yağ olan sebum üretmeye zorlar.

Karoten içeren diğer yiyecekler arasında kavun, mango, balkabağı veya havuç gibi turuncu sebzeler bulunur.

TARÇIN

Sağlıklı saçlara sahip olmanıza biraz daha yardımcı olması için en sevdiğiniz yiyecekleri tarçınla tatlandırın.

Tarçın, saç köklerinize besler ve oksijen getirmeye yardımcı olan kan dolaşımına yardımcı olur.

YUMURTA

Her gün yumurta yiyerek protein ve demir alımınızı artırın.

Yumurtalar, saç büyümesini destekleyen ve aynı zamanda tırnakları güçlendiren bir besin olan biotin açısından zengindir.

İSTİRİDYELER

Diyetinizde yeterince çinko almıyorsanız, muhtemelen sadece saç derinizden değil kirpiklerinizden de dökülme yaşayabilirsiniz. Saç üreten hücrelerin çinkoya ihtiyacı vardır. Çinko ayrıca yengeç, ıstakoz, güçlendirilmiş tahıl ve sığır etinde de bulunabilir.

İSTİRİDYE LİBİDOYU YÜKSELTİR

Tarihin en ünlü çapkını olarak görülen Casanova'nın kahvaltıda 50 istiridye yediği söylenir. İstiridye aynı zamanda erkeklerde libidoyu göğe çıkaran besinlerden. Çinkonun erkeklerde kısırlık tedavisine yardımcı olabileceğini ve sperm kalitesini artırabileceğini gösteriyor.

Altı yıldır saçını yıkamayan Kaliforniyalı bir kadın da saçlarını sağlıklı tutmanın büyük bir bölümünün yediğiniz besleyici gıdalarda olduğunu söyledi.

