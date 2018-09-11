Sağlıklı ve mutlu olmanın 9 ucuz yolu

Bedeninizin, aklınızın ve ruhunuzun daha iyi hissetmesi için tek yol, uzak diyarlarda tatiller yapmak, yoga derslerine ve vitaminlere düzenli olarak para harcamak değil. Kaplıcalara kendinizi atmanıza da gerek olmayabilir.

Daha sakin, rahat, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için, çok daha basit yöntemler var:

Evinizi bitkilerle doldurun

Araştırmalara göre, evi bitkilerle donatmak stres düzeyini azaltıyor, daha mutlu hissetmenizi sağlıyor. En basit haliyle, bitkiler karbondioksiti emip yaşam alanımızı oksijenle doldurarak nefes almamıza yardımcı oluyor.

Bazı bitkiler, havada oluşan kirli kimyasalları da temizleme özelliğine sahip. Rengarenk yapraklar ise sadece odalarımızı değil ruh halimizi de renklendiriyor.

Uygun fiyatlı çiçek ve bitkiler de bunun için yeterli.

Bol su için

Su, insan vücudunun en önemli tamamlayıcısı: Kadın vücudunda yüzde 55, erkekte ise yüzde 60 oranında su bulunuyor.

Vücuttaki suyu sürekli tamamlamamız gerekiyor. Enerji seviyemizi ve konsanstrasyonumuzu artırmak için suyun önemi büyük.

Eğer çok su içmek size çekici gelmiyorsa, doğal limon, salatalık ya da zencefil de ekleyebilirsiniz.