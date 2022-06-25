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Sağlıklı ve parlayan dişleriniz için en iyi beyazlatan diş macunu

24.06.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve beyaz bir gülüş neredeyse herkes için epey önem taşıyor. Diş sararmaları ve lekelenmeler ise bunun önünde büyük bir engel oluşturuyor. Özellikle nikotin, sigara ve çay gibi alışkanlıklar; diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Diş macunu kullanarak dişlerinizde hem temizlik hem beyazlama etkisi arıyorsanız ve "En iyi beyazlatan diş macunu hangisi?" sorusu aklınızı karıştırıyorsa sizin için seçtiğimiz ürünleri inceleyebilirsiniz.

Sağlıklı ve parlayan dişleriniz için en iyi beyazlatan diş macunu

İçindekiler

  • 1. Diş minesine nazik, lekelere karşı güçlü: Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu
  • 2. Biosol, ardıç ağacı özü, huş ağacı kömürü etkili: Splat Diş Macunu Special Blackwood
  • 3. Daha beyaz gülümseme için: Arm&Hammer 3 Tona Kadar Beyazlatıcı Diş Macunu
  • 4. Hem temiz hem beyaz dişler: R.O.C.S. Black Edition Kömür Özlü Beyazlatıcı Diş Macunu
  • 5. Tüm sararma ve lekelere veda: Luis Bien Aktif Karbon Beyazlatıcı Diş Macunu
  • 6. %100 doğal kökenli aktif kömür: Colgate Natural Extracts Aktif Kömür Etkili Beyazlatma Beyazlatıcı Diş Macunu
  • 7. Sigara, kahve ve yemek alışkanlıklarına bağlı lekelenmeler için: Marvis Smokers Whitening Mint Beyazlatıcı Diş Macunu
  • 8. Doğal içeriğiyle: Farmasi Eurofresh Misvaklı Beyazlatıcı Diş Macunu
  • 9. Ferah ve inci beyazlığında dişler: İpana 3D White Luxe Intense Diş Macunu
  • 10. Brilliance Boost'un üstün formülü: She Vec Brilliance Boost Beyazlatıcı Diş Macunu SV. Diş Macunu

Diş bakımında önemli yer kaplayan diş macunları, sorun çözmeye yönelik farklı çeşitlerde üretiliyor. İnci beyazlığında dişlere kavuşmak hayallerinizi süslüyorsa beyazlatıcı diş macunları, bu yolda en büyük yardımcılarınızdan oluyor. Dişlerinizi aşındırmadan ve zarar vermeden etkili beyazlık ve temizlik sağlayan en iyi beyazlatan diş macunu listesini sizler için derledik. Haydi, mutlaka denemeniz gereken ürünlere göz atalım.

1. Diş minesine nazik, lekelere karşı güçlü: Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

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Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu, "En çok beyazlatan diş macunu hangisi?" sorusuna cevap olacak bir ürün. Yüksek kalitesiyle öne çıkan diş macunu, son zamanlarda oldukça popüler. Ürünün diğerlerinden farklı olmasının nedeni, bir diş hekimi tarafından geliştirilmiş olması. Diş macunu, üçlü silika karışımıyla yüzey lekelerini aktif olarak gideriyor. Yüksek oranda sodyum florid salımı ve alımı sağlayarak diş minesini güçlendiriyor ve çürüklere karşı koruyor. Üç egzotik özel nane birleşimiyle uzun süreli taze ve ferah nefes sağlayan ürün, düzenli olarak kullanımda bir ay içerisinde dişleri iki tona kadar açıyor.

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2. Biosol, ardıç ağacı özü, huş ağacı kömürü etkili: Splat Diş Macunu Special Blackwood

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Sıradaki beyazlatıcı diş macunu tavsiyesi, siyah renkli Splat Special Blackwood. 75 ml'lik ambalajdaki ürün, kanıtlanmış etkili beyazlık ve ferah nefes isteyenler için özel olarak geliştiriliyor. Düzenli fırçalamada aktif bileşenlerin kombinasyonu, plakları çözerek onların tekrar oluşmasını önlüyor. Diş macununa renk veren huş ağacı kömürü, diş minesini beyazlatarak diş üzerindeki kalıntıları ve kokuyu gideriyor. Oldukça etkili doğal antiseptik özellikli biosol, diş yüzeyinde oluşan tabakayı arındırıp beyazlığı koruyarak yeniden tabaka oluşmasını önlüyor. Diş taşına karşı koruma sağlayan ürün, ağızdaki pH değerini dengeliyor. Ayrıca ürünün 14 yaş üzeri kullanıma uygun olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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3. Daha beyaz gülümseme için: Arm&Hammer 3 Tona Kadar Beyazlatıcı Diş Macunu

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Arm&Hammer 3 Tona Kadar Beyazlatıcı Diş Macunu'nun sabah akşam düzenli olarak kullanıldığında dişleri üç tona kadar beyazlattığı klinik çalışmalarla kanıtlanıyor. Ürünün mineye zarar vermeyen beyazlatma gücü, peroksitle özel olarak formüle ediliyor ve kabartma tozu ile güçlendiriliyor. Stain defense teknolojisi, var olan lekeleri çıkarıyor ve yenilerinin oluşmasını engelliyor. Daha beyaz bir gülümsemeniz olması için diş macunu, dişlerin arasına ve diş eti çizgisine etkili olarak nüfuz ediyor. Diğer diş macunlarının ulaşamadığı yerlerde bile etkili temizlik sağlıyor. Kabartma tozunun nazik gücüyle dişleri beyazlatan ürün, zarar vermeyen düşük aşındırma özelliğine sahip.

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4. Hem temiz hem beyaz dişler: R.O.C.S. Black Edition Kömür Özlü Beyazlatıcı Diş Macunu

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En iyi beyazlatan diş macunu 2020 listesindeki R.O.C.S. Black Edition Kömür Özlü Diş Macunu, kömürden gelen saf içeriğiyle dişleri beyazlatıyor. Ürün, renklenmeye yol açan pigmentasyonu giderirken diş minesini cilalıyor ve parlatıyor. Bu sayede daha beyaz gülümsemenize yardımcı oluyor. Florür ve SLS içermeyen ürün, içeriğindeki kömürden dolayı koyu siyah renkte üretiliyor. Temizlenmemiş bakteri plağını koyu renge boyayarak bakterilerin daha etkili şekilde temizlenmesini sağlıyor. Maksimum hijyen sağlayan diş macunu, tartar ve plak oluşumunu önleyip derinlemesine temizliği size sunuyor.

Ürünü İncele

5. Tüm sararma ve lekelere veda: Luis Bien Aktif Karbon Beyazlatıcı Diş Macunu

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Luis Bien Aktif Karbon Beyazlatıcı Diş Macunu, daha beyaz dişlere ve ferah nefese sahip olmak isteyenler için özel olarak üretiliyor. Ürünün özel bitkisel içeriği, yoğun etki sağlıyor. Dişlerdeki sararma gibi sorunları ortadan kaldıran diş macunu, dişleri beyazlatıp parlatıyor. Hassas dişler için hassasiyeti azaltıp uzun süre koruma sağlıyor. Nane içeriğiyle ağızdaki kötü kokuları önlüyor ve pH değerini de dengeliyor. Ürünün kullanımı için: Bir miktar macunu diş fırçanıza alın. Üç dakika boyunca dişlerinizi fırçalayıp su ile ağzınızı çalkalayın. Etkili sonuç için ürünü günde iki kez düzenli kullanmanız öneriliyor.

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6. %100 doğal kökenli aktif kömür: Colgate Natural Extracts Aktif Kömür Etkili Beyazlatma Beyazlatıcı Diş Macunu

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Aktif kömür ile doğal ve etkili beyazlığı deneyimlemeye ne dersiniz? Beyazlatan diş macunu önerisi isteyenler için Colgate Natural Extracts Aktif Kömür Etkili Beyazlatıcı Diş Macunu, %100 doğal kökenli aktif kömür içeriyor. Yüksek sıcaklıkta aktive edilmiş porlu siyah kömür tozu, yüksek temizleme vadediyor. Günlük ağız koruması için formüle edilen diş macunu, dişlerinizi çürüklere karşı korumaya yardımcı oluyor. Ürünün formülündeki özenle seçilen mineraller, yüzey lekelerinin giderilmesine yardımcı olurken ferahlık sağlıyor. Ayrıca diş macununun tüpü ve kartonu, geri dönüştürülebilir materyallerle üretiliyor.

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7. Sigara, kahve ve yemek alışkanlıklarına bağlı lekelenmeler için: Marvis Smokers Whitening Mint Beyazlatıcı Diş Macunu

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Marvis Smokers Whitening Mint Beyazlatıcı Diş Macunu, aşırı beyazlatan diş macunu kategorisinde yer alıyor. Ferahlık ve egzotik baharat karışımıyla büyüleyici uyumu deneyimlemek isterseniz bu ürüne şans verebilirsiniz. Zengin kremsi yapılı diş macunu; özellikle sigara, yemek ve kahveden oluşan lekeleri gidermede oldukça etkili. Ürünün aktif içeriği, dişlerinizin doğal beyazlığını ortaya çıkarıyor, serinletici nane yapraklarından oluşan tadı ise uzun süren bir ferahlık sağlıyor. En iyi beyazlatan diş macunu yorumları, bu ürünün ilk kullanım itibaren etkili olduğu ve yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak oluşan lekeleri giderme konusunda çok etkili olduğu yönünde.

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8. Doğal içeriğiyle: Farmasi Eurofresh Misvaklı Beyazlatıcı Diş Macunu

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En beyazlatan diş macunu listesinde yer alan Farmasi Eurofresh Misvaklı Beyazlatıcı Diş Macunu, içeriğindeki misvak ile hassas bir bakım sağlıyor. Floridsiz bitkisel diş macunu, Farmasi laboratuvarlarında özel olarak geliştiriliyor. Çay ve kahve lekelerini gidermede etkili olan ürün, doğal parlaklık ve beyazlık vererek ferah bir nefes sunuyor. Ayrıca plak oluşumunu da engelliyor. Ürünün içeriğindeki Aloe vera, çay ağacı yağı, ginseng, misvak ve karbonat; yoğun ve etkili beyazlama sağlıyor. Diş macunu; paraben, florür, triklosan, gluten ve aşındırıcı madde içermiyor.

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9. Ferah ve inci beyazlığında dişler: İpana 3D White Luxe Intense Diş Macunu

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İlk fırçalamada beyazlatan diş macunu önerisi isteyenler İpana 3D White Luxe Diş Macunu'nu tercih edebilir. En hızlı beyazlatan diş macunu olan ürün, beyazlığın ötesine geçmenizde size yardımcı oluyor. Ürünün canlandırıcı formülü, düzenli olarak günde iki kez fırçalamayla yüzey lekelerine karşı 24 saat boyunca aktif koruma sağlıyor. Derinlemesine işleyen köpüğü, erişilmesi güç yerlerdeki yüzey lekelerini bile %100 oranında gideriyor. İçerdiği besleyici florür ise diş minesini aktif olarak güçlendiriyor. Taze nane aromasıyla uzun süre kalıcı ferahlığın tadını çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Brilliance Boost'un üstün formülü: She Vec Brilliance Boost Beyazlatıcı Diş Macunu SV. Diş Macunu

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She Vec Brilliance Boost Beyazlatıcı Diş Macunu, diş lekelerini giderme konusunda yardımcı olan ve beyazlık sağlayan formülü sayesinde düzenli kullanım sonrasında daha beyaz dişlere sahip olmanızı sağlıyor. Ürünün mavi pigment teknolojisi, diş minesini aşındırmıyor. İçeriğindeki doğal enzimler ise diş çürümelerine karşı koruma sağlayarak plak oluşumunu önlüyor. Gerçekten beyazlatan diş macunu; nikotin, kahve ve çay lekelerini hedefleyerek diş minesine ve diş etine zarar vermeden dişlere beyazlık ve onarım sağlıyor. İlk kullanımdan itibaren ferahlık hissettiren diş macunu, dişleri aşındırmaz ve ağartıcı kimyasal maddeler içermiyor.

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