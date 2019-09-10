Sağlıklı ve ucuz yemek 'Lezzet Arası'nda

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE'nin en ucuz restoranı olarak nitelendirilen CarrefourSA bünyesindeki Lezzet Arası'nın 12'ncisi Mersin'de açıldı. Restoran farklı lezzetleri çok düşük ücretler karşılığında misafirleri ile buluşturuyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, alışverişi keyifli hale getirmek ve marketlerini yaşam alanı olarak konumlandırmak için müşterileri ile buluşturduğu restoran Lezzet Arası'nı Mersin'deki hipermarketinde de hizmete açtı. CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve Şef Vedat Başaran, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek Lezzet Arası'nı anlattı.

'BİR HAYALİMİZ VARDI'

Satış Genel Müdür Yardımcısı Arpacı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Lezzet Arası, 'bambaşka bir hipermarket' modelinin yapıtaşlarından bir tanesiydi. Bunu da Ünlü Şef Vedat Başaran ile 2010 yılında bir yola çıktık, bir hayalimiz vardı. Market sektörü değişiyor. İnsanlar artık hipermarketlerden sadece ürün almakla değil, keyifli zaman geçirmek istiyordu. 2017'de CarrefourSA olarak zaten ünlü olan Vedat Başaran'ı keşfettik ve bir yola çıktık. İlk pilot mağazamızı 2017 yılında İstanbul Marmara Forum'da açtık. Tüketicilerimize uygun fiyata, her zaman taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı bir restoran tasarlamak istedik. Bunun ilk denemesini Marmara Forum'da yaptık. Yaparken de kültürel dokunuşlardan uzak olmamamız gerekiyordu. Sonuçta Türk Mutfağı dünyaca meşhur bir mutfak. Lezzet Arası'nı kurgularken hem yeni trend hem de bizi biz yapan gelenekleri de göz ardı etmememiz gerekiyordu. Bu konuda da el sıkışıp projeye başladık" dedi.