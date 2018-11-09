Sağlıklı ve Uzun Ömrün Sırrı Az Yemek

Yıllar süren diyetler yaptığı halde kilo veremeyenler, verdiği kiloları geri alanlar, kalori hesaplayanlar, gece atıştırmalarından vazgeçemeyenler. Yalnız değilsiniz. Obezitenin küresel bir tehdit olduğu günümüzde birbiri ardına uygulanan diyet reçeteleri, alınıp verilen kilolar, kalori hesapları artık bir çoğumuz için hayatımızın vazgeçilmezleri oldu.
Peki metabolizmanın doğru çalışması için hangi yanlışlardan kaçınmalı?
Öğün araları ne kadar olmalı? Hangi saatlerde yemek yemeli? Hangi besinleri tercih etmeli? Kalori kısıtlaması yaşam kalitesini nasıl etkiler? Bu soruları yanıtayan Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Gökhan Hotamışlıgil, beslenmeyle diyabet arasındaki ilişkiyle bu hastalıkların muhtemel tedavi yolları konusunda yaptığı çığır açıcı çalışmalar nedeniyle Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği
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