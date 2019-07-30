Sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım mı atmalı?

Sağlıklı bir yaşam için günde 10.000 adım atmak gerektiğine dair haberleri herkes duymuştur. Peki bu hedefin ardında yatan bir araştırma var mı?

Akıllı telefonlar, pedometreler veya cep telefonu uygulamaları üzerinden günde kaç adım attığını ölçen ve 10.000 adım hedefine ulaşınca kendisini iyi hisseden çok sayıda insan var.

Bu adım sayıcıların her zaman doğruyu göstermediğine dair tartışmalar da az değil.

Ama yine de kişinin ne kadar aktif olduğu konusunda kaba bir fikir verdikleri görüşünde birleşiliyor.

Günde kaç adım attığınızı tam olarak öğrenmek istiyorsanız bazı programların üst sınırının 10 bin adım olduğunu unutmayın.

10 bin adım fikri nasıl doğdu?

Bu rakamın uzun yıllar süren araştırmalara dayandığını sanabilirsiniz. Ama böyle geniş kapsamlı bir araştırma yok aslında.

10.000 adım fikri, 1964'teki Tokyo Olimpiyatları öncesinde pedometre (adım ölçer) pazarlayan bir şirketin kampanyasına kadar uzanıyor.

Bu hedefin bugüne kadar ulaşmış olması da kampanyanın başarılı olduğunu gösteriyor.

O günden bu yana yapılan araştırmalarda 5.000 adım ile 10.000 adımın, sağlık bakımından yararları arasında kıyaslama yapıldığında, fazla adımın daha yararlı olduğu sonucu çıktı doğal olarak.