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Sağlıklı yaşam için vakit kaybetmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Obezite hastalığından daha erken kurtulanların sağlıklı bir yaşam sürdüğüne değinen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Obezite hastalığından daha erken kurtulanların sağlıklı bir yaşam sürdüğüne değinen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Kilolu kalma süresi uzadıkça, obeziteden beslenen diğer hastalıkların ilerlemesi de hızlanıyor" dedi.
Aşırı kilo ve obezitenin vücutta şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığı tetiklediğini ve daha hızlı ilerlemesine sebebiyet verdiğine değinen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, genç yaşta obezite ameliyatı geçiren kişilerin, geç ameliyat olan hastalara oranla daha şanslı olduğunu söyledi. Obez kalma süresi azaldıkça daha sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştiğinin altını çizen Op. Dr. Ergenç, "Genç yaşta ameliyat olanlar, diğerlerine göre daha fazla kilo kaybediyor. Kilo kaybının yanı sıra diyabet ve yüksek tansiyon gibi diğer sağlık sorunlarını da çözme olasılıkları daha yüksek oluyor. Tabii ki de bu operasyonun da bir alt yaş sınırı var. Vücut gelişimi tamamlanmış ve ameliyata aile onayının olduğu genç hastaların ameliyatına onay veriliyor” dedi.

“Beklemenin faydası yok”
Obezitenin zarar verici etkilerinin birikerek başka hastalıklara oluşma, gelişme ve ilerleme ortamı sağladığını anlatan Op. Dr. Ergenç, "Bu sebeple obeziteye teslim olmuş bir vücudu bekletmenin kişiye hiç bir faydası yok. Yıllarca yağ yüküne maruz kalan organlarda ilerleyen dönemde geri dönüşsüz tahribatlar oluşabilmekte. Ancak obezite ameliyatlarını, başka yollarla yeterince kilo veremeyen, obezite tanımına uyan ve ameliyat olmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmayan kişilere uyguluyoruz" diye konuştu.

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