Sağlıklı yaşam için vakit kaybetmeyin

Obezite hastalığından daha erken kurtulanların sağlıklı bir yaşam sürdüğüne değinen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Kilolu kalma süresi uzadıkça, obeziteden beslenen diğer hastalıkların ilerlemesi de hızlanıyor" dedi.

Aşırı kilo ve obezitenin vücutta şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığı tetiklediğini ve daha hızlı ilerlemesine sebebiyet verdiğine değinen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, genç yaşta obezite ameliyatı geçiren kişilerin, geç ameliyat olan hastalara oranla daha şanslı olduğunu söyledi. Obez kalma süresi azaldıkça daha sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştiğinin altını çizen Op. Dr. Ergenç, "Genç yaşta ameliyat olanlar, diğerlerine göre daha fazla kilo kaybediyor. Kilo kaybının yanı sıra diyabet ve yüksek tansiyon gibi diğer sağlık sorunlarını da çözme olasılıkları daha yüksek oluyor. Tabii ki de bu operasyonun da bir alt yaş sınırı var. Vücut gelişimi tamamlanmış ve ameliyata aile onayının olduğu genç hastaların ameliyatına onay veriliyor” dedi.