Sağlıklı yaşam kanser riskini azaltıyor

Peki, nelere dikkat etmek, hangi alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor?"Çağın vebası" olarak nitelendirilen kanser nedeniyle Almanya'da her yıl 220 bin kişi hayatını kaybediyor, kanser hastalarına her yıl 50 bin kişi ekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl açıkladığı verilere göre ise dünya genelinde her beş erkekten biri ile her altı kadından biri kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Alman Kanser Araştırmaları Merkezi, kanserin birçok türünün sağlıklı yaşam tarzı benimseyerek engellemenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, örneğin Almanya'da kanser vakalarının yüzde 37'si risk faktörleri olarak adlandırılan yaşam tarzına bağlı alışkanlıklar sonucu oluşuyor. Peki, kanser riskini düşürmek için nelere dikkat etmek, hangi alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor?

Risk faktörleri neler?

Aşırı kilo, hareketsizlik, yüksek oranda alkol tüketimi, sağlıksız beslenme ve sigara içme kanser için risk faktörleri arasında sayılıyor. Öte yandan virüsler, kimyasal maddeler, morötesi (ultraviyole) ışınlar gibi çevresel faktörler de riskler arasına dahil ediliyor. Ayrıca kronik iltihaplar da kanser riski olarak kabul ediliyor. Tahminlere göre, kanser vakalarının yüzde beşi ila onu kalıtsal.