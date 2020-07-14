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Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 08:56 | Son Güncelleme

Evde geçirdiğimiz ve kendimizle baş başa kaldığımız şu 4-5 ayda hepimiz birçok kararlar aldık. Özellikle gördük ki sağlıklı yaşamı bir trend olarak görmeyip, hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Peki kendimizi bu yaşam tarzına nasıl adapte edeceğiz? İşte size bu geçişi sağlamanız için yapmanız / dikkat etmeniz gereken en önemli 4 başlık:

Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!

Beslenme:

Sağlıklı beslenme denilince hepimizin aklına bol sebze, salata geliyor ama konu elbette bu değil. Tüm diyetisyenlerin ortak söylediği bir cümle var, dengeli beslenme. Nedir bu dengeli beslenme? Almanız gereken protein, karbonhidrat ve yağ dengesini korumamız gerekiyor. Her kişinin metabolizma hızı, alması gereken kalori değişiklik gösteriyor bu sebeple beslenme konusunda reçete vermemiz mümkün değil ama söyleyebileceğimiz şu var, olabildiğince paketli gıdalardan, fast food, kızartma ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Patlayana kadar yemek değil doyana kadar yemek yiyerek kendi dengemizi sağlamalıyız.

Spor:

Spor yapmak, hem mental hem de fiziki sağlığınız için önemli. İllaki spor salonlarına gidin özel ders alın demiyoruz ama hareket etmek metabolizmamızın hızlanmasından tutun da uyku düzenimize kadar çok etkili. Sporu hayatımıza entegre ederken en büyük yardımcımız teknoloji olabilir. En son teknolojiyi kullanan HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’nin içinde 85’i özel olmak üzere 100 farklı egzersiz modu bulunuyor. GPS destekli bu modlar sayesinde tüm hareketinizi ölçebilir, yaktığınız kaloriyi görebilirsiniz. Buna ek olarak spor yaparken nabız çok önemli bir faktördür. Nabzınızı kontrol altına alarak spor yapmak, aldığınız verimi maksimize eder. HUAWEI WATCH GT 2 Serisi ile nabız, adım sayınızı takip ederek, antremanınızın verimliliğini arttırabilirsiniz.

Uyku Kalitesi:

Hareket etmek kadar doğru uyku da sağlık açısından büyük önem taşır. Kesintisiz 8-9 saat uyuyor olsanız bile bu uykunuz kaliteli bir uyku olmayabilir. Siz fark etmeden uyanıyor olabilirsiniz, 8 saatlik uyku sürenizin, çok kısa bir parçasında derin uyku ile tam dinlenme moduna geçiyor olabilirsiniz. HUAWEI TruSleepTM 2.0 ile, HUAWEI WATCH GT 2 Serisi size dinlenme önerileri sunarken 6 yaygın uyku türünü bilimsel olarak izleyebilir ve teşhis edebilir. Siz uyurken saatiniz kalp atışınızı izler, nefes alıp vermenizi analiz eder ve uyku kalitenizi puanlar. Bu sayede uykunuzu takip edebilir, kendinizi analiz edebilirsiniz.

Vücut Sinyallerini Takip:

Tüm bu özelliklerine ek olarak HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’nin SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyenizi ölçebilirsiniz. Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın kan oksijen doygunluğu seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. SpO2 seviyesi normalin altındaysa, dokular oksijen ile beslenemez ve bu durum bir çok hastalığın habercisi olabilir.

Özetle diyebiliriz ki, sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır. Bu yeni hayat düzeni için teknolojinin sunduğu kolaylıklardan faydanalabilir, hayatınızı daha eğlenceli ve konforlu hale getirebilirsiniz.

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