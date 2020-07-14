Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!

Beslenme:

Sağlıklı beslenme denilince hepimizin aklına bol sebze, salata geliyor ama konu elbette bu değil. Tüm diyetisyenlerin ortak söylediği bir cümle var, dengeli beslenme. Nedir bu dengeli beslenme? Almanız gereken protein, karbonhidrat ve yağ dengesini korumamız gerekiyor. Her kişinin metabolizma hızı, alması gereken kalori değişiklik gösteriyor bu sebeple beslenme konusunda reçete vermemiz mümkün değil ama söyleyebileceğimiz şu var, olabildiğince paketli gıdalardan, fast food, kızartma ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Patlayana kadar yemek değil doyana kadar yemek yiyerek kendi dengemizi sağlamalıyız.

Spor:

Spor yapmak, hem mental hem de fiziki sağlığınız için önemli. İllaki spor salonlarına gidin özel ders alın demiyoruz ama hareket etmek metabolizmamızın hızlanmasından tutun da uyku düzenimize kadar çok etkili. Sporu hayatımıza entegre ederken en büyük yardımcımız teknoloji olabilir. En son teknolojiyi kullanan HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’nin içinde 85’i özel olmak üzere 100 farklı egzersiz modu bulunuyor. GPS destekli bu modlar sayesinde tüm hareketinizi ölçebilir, yaktığınız kaloriyi görebilirsiniz. Buna ek olarak spor yaparken nabız çok önemli bir faktördür. Nabzınızı kontrol altına alarak spor yapmak, aldığınız verimi maksimize eder. HUAWEI WATCH GT 2 Serisi ile nabız, adım sayınızı takip ederek, antremanınızın verimliliğini arttırabilirsiniz.