"Sağlıklı yaşamın en önemli alanı çalışma ortamıdır"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, çalışma ortamının sağlıklı yaşam için önemine işaret ederek, "En önemli hedef gruplarımızdan biri olan çalışanlarımızın ve çalışma ortamlarının sağlığını önemsiyoruz ve buna yönelik faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Meşe, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce düzenlenen Çalışan Sağlığı Uzmanlık ve Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin (ESPrIT) Uluslararası Kapanış Konferansı'na katıldı.

Türkiye'de 20 milyonun üzerinde kayıtlı çalışan bulunduğunu belirten Meşe, "Bölgemizin stratejik konumu, kültürel ve tabiat zenginliğimiz, birçok sektörün ve meslek grubunun bizde var olmasını sağlamıştır. Bu zenginliklerin sürdürülmesinin en önemli anahtarı beşeri sermayeyi korumaktır." diye konuştu.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ana eksenini, insan merkezli yaklaşım ve sağlığa hakkaniyetle erişimin oluşturduğuna işaret eden Meşe, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi bize kuvvet vermiştir. Bunu yerine getirirken, önleme ve koruma daima politik önceliğimiz olmuştur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere sağlığını kaybetmeden önce önlem alma ve koruma için tüm sektörleri de işin içine katarak, faaliyetler gerçekleştirdik. Bitti mi? Hayır, yapılabilecek daha birçok şey var." ifadelerini kullandı.