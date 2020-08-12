Sağlıklı yaşlanmak için bu önerilere dikkat! İşte beyni genç tutmanın 10 püf noktası

İleri yaşlarda ortaya çıkan birçok sağlık sorununun temelinde çevresel faktörler ve önlenebilir nedenler yattığını belirten Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Göksel Somay, beyni genç tutmanın ve sağlıklı yaşlanmanın 10 püf noktasını Mynet okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 1.EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN Günde 30-45 dakika egzersiz ile dikkat ve bellek olumlu etkilenebileceği gibi kalp-damar hastalıkları ve kronik dejeneratif beyin hastalıklarının gelişimi (Alzheimer tipi demans, Parkinson hastalığı, beyin damar hastalıkları gibi) engellenebilir veya hastalık ile ilgili süreçler yavaşlatılabilir. Meditasyon, nefes alma teknikleri, yoga gibi mental rahatlatıcı ve bedensel dinlendirici aktivitelerin bellek üzerinde olumlu etkileri olur. 2. SAĞLIK KONTROLLERİNİ AKSATMAYIN Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı ve kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların tanısında gecikme veya tedavinin yetersizliği unutkanlık ile ilgili süreçleri olumsuz etkiler. Yıllık veya önerilen sıklıkta sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir.

3.STRESİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN Sürekli ve yoğun stres ile yaşayan kişilerde dikkat ve bellek üzerinde ciddi olumsuz etki oluşur. Stres ile nöral kök hücre oluşumu ve sinaptik yeni oluşumlar (nöroplastisite) olumsuz etkilenir ki özellikle bellek ile ilgili en önemli anatomik alan olan hipokampus strese çok duyarlıdır. Stres ile mücadele edilmeli ve gerekirse uzman hekim desteği alınmalıdır. 4.SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN Sigara ve aşırı alkolün sağlığa zararları sayısız bilimsel araştırma ile ortaya konulmuştur. Alkol beyin fonksiyonlarını baskıladığından beyin yorgunluğuna neden olarak unutkanlık ve bellek sorunlarına yol açmaktadır. Aynı şekilde aktif veya pasif sigara içiciliği sigaranın içerdiği toksik maddeler ile damar sistemi ve solunum sisteminde yarattığı zararlı etkiler yanı sıra konsantrasyon güçlüğüne ve bellek bozukluğuna kaçınılmaz bir şekilde sebep olmaktadır.

Bu nedenle sağlıklı bir hayat sürmek, sağlıklı yaşlanmak için sigara ve alkolden uzak durmak büyük önem taşımaktadır. 5.MENTAL AKTİVİTELER YAPIN Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Göksel Somay “Mental egzersiz yani zihinsel aktiviteleri tekrarlamak veya yeni aktiviteler bulmak ve geliştirmek beyin hücrelerinde ve bağlantılarında yeniden yapılanmayı tetikleyen en önemli unsurlardan biridir. Yeni bir hobi, yeni bir dil öğrenmek, dans etmek, fotoğraf çekmek gibi aktiviteler önerilebilir. Okumak, yazmak, not almak, daha önce alınan notları tekrarlamak, eski anılara ait resim veya notları tekrar incelemek gibi mental aktiviteler belleği olumlu etkiler” diyor.

6.KALİTELİ UYUMAYA ÖZEN GÖSTERİN Kaliteli ve yeterli uyku, öğrenilen bilgilerin kaydedilmesinde oldukça önemlidir. Farklı uyku evrelerinin (REM ve Non-REM) beynin bellek ile ilgili anatomik alanları üzerinde farklı etkileri olduğu bilinmektedir. Uyku bozukluğu yaşayanlarda yeni bilgileri öğrenme yavaşlar, bellek bozuklukları ve karar verme yetileri olumsuz etkilenir.

Uyku bozukluğu varsa gecikmeden tedavi edilmelidir. 7.GELİŞİGÜZEL İLAÇ KULLANMAYIN Uyku bozukluğu veya depresyon önemli derecede dikkat ve bellek bozukluklarının sebebi olmakla birlikte bu konuda kullanılan ilaç tedavilerinin bazılarının (uyku ilaçları ve antidepresanlar) dikkat ve konsantrasyon ve dolayısıyla bellek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu sebeple nöroloji ve /veya psikiyatri uzmanına danışmadan uyku veya depresyon yakınmaları için rasgele ve reçetesiz ilaç alınmamalı ve uzman hekim kontrolünde en güvenli ilaçlar kullanılmalıdır. 8.SOSYAL AKTİF OLUN İleri yaşlarda kişilerde içe kapanıklığın artması, teknolojik cihazları kullanmaktan kaçınma davranışları ile sık karşılaşılır. Bu sosyal çekilme hali dikkat ve bellek fonksiyonlarını yavaşlatır ve mutsuzluğa yol açar. Yaş ne olursa olsun içe kapanılmamalı, teknolojik cihazları kullanmak için çaba gösterilmelidir. Teknolojik cihazlardaki aktiviteler ile motor kontrol, işleyen bellek, görsel bellek, yakın ve uzak hafıza ve karar verme yetilerinde olumlu etkilenme olduğu bilinmektedir.