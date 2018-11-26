Sağlıklı yaşlanmak isteyen Rusların Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor

Dünyanın farklı noktalarında çalışma yürüttüklerini dile getiren Yılık, şöyle konuştu:

"Ülkemiz deniz, kum, güneş turizminde güçlü ancak termal zenginliklerimizin yeteri kadar tanınmadığını şahit oluyoruz. Öncelikle termal turizmde de en kısa sürede söz sahibi olmak istiyoruz. Bu kapsamda sağlık turizm yetki belgesi alan tesis ve hastaneleri yurt dışında tanıtıyoruz. Böylece milyonlarca turisti Türkiye'ye çekmek istiyoruz. 2019 yılında Rusya'dan ilk etapta 300 bin kişinin termal tedavi için gelmesini bekliyoruz. Ruslar, Pamukkale ile Karahayıt'a hayran kaldılar."

Yılık, Denizli'de hizmet veren 10 bin 500 yataklı tesislerin uluslararası standartta olduğunu sözlerine ekledi.

- "Denizli bunun için çok güzel bir yer"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı ise insanların giderek yaşlandığını ve termal turizmin dünyada popüler hale geldiğini dile getirdi.

İnsanların artık daha sağlıklı yaşlanmanın çaresini aramaya başladığına dikkati çeken Başarılı, "Yani kişi artık sağlıklı yaşlanmaya gayret ediyor. Denizli bunun için çok güzel bir yer. Geçen yıl 700 bin sağlık turizmi hastası Türkiye'ye geldi. Bu sene 800 bin hedefini aşıyoruz. 2023 rakamı ise 2 milyon. Hep beraber elimizi taşın altına koyarak bunu başaracağız." diye konuştu.

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