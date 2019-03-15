HABER

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de obezite hastalarının sağlıklı zayıflamaları için hastanede uygulanan seansların yanı sıra evlerinde düzenli beslenmeleri ve sağlıklı spor yapmaları için ev ödevleri veriliyor.Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hizmete açılan Obezite Merkezinde sağlıklı zayıflamak ve düzenli beslenmeleri için obezite hastalarına ilk olarak psikologlar tarafından ön bilgiler veriliyor.

Kırıkkale’de obezite hastalarının sağlıklı zayıflamaları için hastanede uygulanan seansların yanı sıra evlerinde düzenli beslenmeleri ve sağlıklı spor yapmaları için ev ödevleri veriliyor.
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hizmete açılan Obezite Merkezinde sağlıklı zayıflamak ve düzenli beslenmeleri için obezite hastalarına ilk olarak psikologlar tarafından ön bilgiler veriliyor. Fitness bölümünde ise bisiklet, koşu bandı, ağırlık çalışması gibi çeşitli egzersiz aletleriyle düzenli olarak seanslar düzenleniyor. Burada yapılan seansların ardından diyetisyen doktorlar tarafından belirlenen programlar dahilinde obezite hastalarının evlerinde sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmaları için de ev ödevleri veriliyor. Hastalar sağlıklı zayıflayabilmeleri için verilen ev ödevlerini düzenli olarak uyguluyor.
Psikoloğumun tavsiyesi üzerine obezite merkezine yönlendirildiğini ifade eden Coşkun Erdoğan (28), "140 kilodan 125 kiloya düştüm 3 aylık bir periyotta. Modül modül ilerliyoruz burada. Dördüncü modüldeyiz şu an. Hızla kilo vermeye devam ediyorum. Yaşam tarzımızı değiştirmemiz bizim için büyük bir avantaj oldu standart verilen diyetler yerine. Burada birçok şey öğrendik. Onlarla birlikte kilo vermeye devam ediyoruz. Sağlıklı bir yaşama kavuşacağımızdan eminiz. Burada beslenme alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceğiz? Ne zaman ne yiyeceğiz? Ne kadar ölçüde yiyeceğiz? Onları öğreniyoruz. Ne zaman spor yapacağı? Ne zaman dinlenme yapacağız? Dinlenmeyi nasıl yapacağız, sporu nasıl yapacağız? Onların hepsini öğreniyoruz. Süreç uzun inşallah ilerleyen zamanlarda daha da kilo vererek formumuza kavuşacağız inşallah” diye konuştu.
Yaşam şartlarının değiştiğini kaydeden Emine Yüksel, "Zayıflatacağız inşallah koçumuzun sayesinde. Zayıflamayı düşünüyoruz. Eğitim alıyoruz. Diyetisyen koçlarımız sayesinde, doktorlarımız sayesinde inşallah zayıflamayı düşünüyoruz. Yemeklerimiz azalttık, su içiyoruz bol bol. Yürüyüş yapıyoruz. Burada zayıflayın dediler. Yemeklerinizi az yiyin dediler. Çiğneyerek yiyin dediler. Bol bol su için dediler. Tabakları küçülttük. Yürüyüş yapıyoruz. Şimdi de spor yapmayı önerdiler, sporda yapacağız” dedi.
Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Emel Yüksel ise “Vücutlarındaki fazla yağ birikimi, sağlıksız beslenme dolayısıyla ayrıca fiziksel aktivitelerinde çok kısıtlı oluyor. Bizler onların bu konudaki farkındalığını artırıyoruz. Ve bilinç altına sağlık beslenmenin ve fizik aktivitenin gelecekteki yaşamalarında onlara ne kadar büyük yol gösterici olacağını gösteriyoruz. 6 modülden oluşan bir eğitim programı yapıyoruz biz” dedi.
Uzun vadede sağlıklı kilo vermelerini sağladıklarını belirten Dr. Yüksel, "Bunun da bilinç altına yerleştirerek bundan sonraki hayatlarında bunu yaşam tarzı haline getirmelerini sağlıyoruz. Hastalar bize başvurduktan sonra belli bir eğitim programına alıyoruz. İlk 6 ay süresince kilolarının büyük bir kısmını veriyorlar ve 6 ayın sonunda da bu kilolarını korumalarını sağlıyoruz ve 1 yıllık süreci tamamlamış oluyorlar" dedi.

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor

Sağlıklı zayıflamak için obezitelere ev ödevi veriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.