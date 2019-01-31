Aronia meyvesi zayıflamak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Konuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ayhan Altıntaş, “Sağlıklı zayıflamanın yeni gözdesi Aronia ekstresi. Aronia, tepeden tırnağa tüm sağlık problemlerinde kullanabileceğiniz bir meyve. Özellikle kilo kontrol programlarında eksik kalan vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamak için aronia ekstresinden hazırlanmış kaliteli ve eczanelerde satılan ürünleri tavsiye ediyorum” dedi.

Metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı ve birçok sağlık problemlerine yardımcı olduğu belirtilen aronia meyvesi şimdi de zayıflamak isteyenlerin yeni gözdesi haline geldi. Konuyla ilgili uzman görüşü bildiren Anadolu Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Altıntaş, aronianın bir öğünde alınması gereken bütün vitamin ve mineralleri sağladığını söyleyerek, ürünün doktorlar ve diyetisyenler tarafından da tavsiye edildiğini bildirdi.

"Tüm sağlık problemlerinde kullanabileceğiniz bir meyve"

Doç. Dr. Altıntaş, “Aronia meyveleri Kuzey Amerika ve Rusya’da süper meyve olarak tanımlanan yeni bir bitki yeni bir trend. Bu meyvenin etkileri oldukça fazla ve saymakla bitmiyor. Tepeden tırnağa tüm sağlık problemlerinde kullanabileceğiniz bir meyve. Ben de size özellikle kilo kontrol programlarında eksik kalan vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamak için aronia ekstresinden hazırlanmış kaliteli ve eczanelerde satılan ürünleri tavsiye ediyorum. Kilo probleminiz varsa bitki çayları bu soruna tek başına çare olamaz. Ben size günlük beslenmenizde kalorisi kısıtlanmış ve eczanelerde satılan özel gıda ürünlerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sihirli kilo kaybı ya da hızlı kilo kaybı mümkün değil. Günlük kalori ihtiyacınız 2 bin kalori ise ve siz 2 bin beş yüz 3 bin kalori civarında beslenmeye devam ediyorsanız kilo alırsınız. Eğer kilo vermeyi hedefliyorsanız ve böyle bir program uyguluyorsanız günlük beslenmenizde öğünlerinizden en az bir tanesine kalorisi kısıtlanmış özel gıda ürünlerini kullanmanızı öneriyorum’’ ifadelerini kullandı.