Sağlıklıysanız ‘Her gün Bir Aspirin’ Artık Önerilmiyor

Düşük doz Aspirin yıllardır Türkiye dahil birçok ülkede, her derde deva ilaç olarak görülüyordu. İnme, kalp krizi ve diğer kalp hastalıklarına önleyici olduğu söylenen ilaç, reçetesiz satıldığından her eve giriyordu. Ancak yeni çalışmalar, kalp sağlığı zaten iyi durumda olan yetişkinlerde aspirinin yarardan çok iç kanama olasılığı yarattığını belirledi.

Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji, aspirinle ilgili izlenmesi gereken yeni prensipleri açıkladı. Geçen yıl sonuçları açıklanan üç araştırmayı temel alan açıklamada, 100 miligram ve altındaki aspirinin günlük kullanımının kalp-damar hastalığı olmayan yaşlılara bir yararı olmadığı belirtildi.

Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin dergisinde yayımlanan, “Kalp-Damar Hastalıklarının Önlenmesi Kılavuzu’’na göre, 70 yaş üstü kişilere ya da iç kanama riski yüksek olan yetişkinlere aspirin verilmemesi gerekiyor.

Kılavuzun yazarlarından Johns Hopkins Tıp Fakültesi Önleyici Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Erin Michos, bu tavsiyenin kalp krizi ya da inme belirtisi olmayan kişileri kapsadığının altını çizdi. Michos, kalp krizi geçirmiş ve stent yerleştirilmiş hastaların aspirine devam etmesi gerektiğini de vurguladı.