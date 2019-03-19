Sağlıklıysanız ‘Her gün Bir Aspirin’ Artık Önerilmiyor

Düşük doz Aspirin yıllardır Türkiye dahil birçok ülkede, her derde deva ilaç olarak görülüyordu. İnme, kalp krizi ve diğer kalp hastalıklarına önleyici olduğu söylenen ilaç, reçetesiz satıldığından her eve giriyordu. Ancak yeni çalışmalar, kalp sağlığı zaten iyi durumda olan yetişkinlerde aspirinin yarardan çok iç kanama olasılığı yarattığını belirledi.
Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji, aspirinle ilgili izlenmesi gereken yeni prensipleri açıkladı. Geçen yıl sonuçları açıklanan üç araştırmayı temel alan açıklamada, 100 miligram ve altındaki aspirinin günlük kullanımının kalp-damar hastalığı olmayan yaşlılara bir yararı olmadığı belirtildi.
Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin dergisinde yayımlanan, “Kalp-Damar Hastalıklarının Önlenmesi Kılavuzu’’na göre, 70 yaş üstü kişilere ya da iç kanama riski yüksek olan yetişkinlere aspirin verilmemesi gerekiyor.
Kılavuzun yazarlarından Johns Hopkins Tıp Fakültesi Önleyici Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Erin Michos, bu tavsiyenin kalp krizi ya da inme belirtisi olmayan kişileri kapsadığının altını çizdi. Michos, kalp krizi geçirmiş ve stent yerleştirilmiş hastaların aspirine devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
Hastaların ayrıca aspirine başlamadan ya da ilacı bırakmadan önce doktorlarına başvurması da önemli. Ancak Erin Michos, kalp rahatsızlığı olmayan hastalarının bu fikre direndiğini belirtiyor.
Güncellenen kılavuz aspirin yerine sağlıklı bir kiloda olmayı, sigara ve tütün ürünlerini bırakmayı ve haftada en az 150 dakika makul yoğunlukta egzersizi öneriyor.
Geçen yıl New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan üç araştırmanın birinde düşük riskli hastaların aspirin almasının bir yararı olmadığı açıklanmıştı. İkinci araştırma kalp-damar rahatsızlığı olan şeker hastalarının düşük düz aspirinden yarar sağlayabileceği ancak iç kanama riskinin yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Üçüncü araştırmada ise kilolu yetişkinlerde düşük dozun etkili olmadığı ve daha yüksek dozun gerekli olabileceği belirlenmişti.
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