Sağlıksız Ağız ve Dişler Kanser Riskini Arttırıyor

Kuzey İrlanda’da yapılan bir araştırmaya göre ağız ve diş sağlığının kötü olması en yaygın karaciğer kanseri türü olan ‘hepatosellüler karsinom’a yakalanma riskini yüzde 75 arttırıyor.

Belfast Queens Üniversitesi’nden araştırmacılar İngiltere’de yaşayan 469 bin kişinin verilerini analiz etti ve ağız sağlığının durumuyla kalın bağırsak, karaciğer, kolon ve pankreas gibi mide bağırsak kanserleri arasındaki risk bağlantısını inceledi. Katılımcılar ağrılı ya da kanayan diş eti, ağız ülseri, çürük, sallanan, düşen diş givi sıkıntılarını kendileri araştırmacılara bildirdi.

Birçok mide bağırsak kanseri ile ağız sağlığı arasında ilişki bulunamasa da karaciğer ve safra kesesi kanseri arasında kayda değer bir bağlantı kuruldu.

Araştırmanın başyazarı Dr Haydée WT Jordão, ‘’Ağız sağlığı ile inme, kalp ve diyabet gibi kronik hastalık riskleri arasında bağlantı olduğu biliniyordu; ancak mide bağırsak kanserleriyle ilgili kanıtlar çelişkiliydi. Bu nedenle çalışmamızda bu konuyu araştırdık’’ dedi.