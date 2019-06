Sağlıksız Ağız ve Dişler Kanser Riskini Arttırıyor

Ağız sağlığı ile kanser arasındaki bağlantıyla ilgili bir başka teori de katılımcıların dişleri azaldıkça daha yumuşak ve besleyici olmayan gıdalara yönelmesi bunun da hastalık riskini arttırması.

Karaciğer kanseri Avrupa Birliği’nde en çok can alan altıncı kanser türü ve her yıl 60 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Karaciğer kanserinde ilk beş yılda hayatta kalma oranı sadece yüzde 22 ve her 10 vakadan 9’u 55 yaş üstünde görülüyor. Bu kanser türünün neredeyse yarısının önlenebilir olduğu belirtiliyor. Zira karaciğer kanserinin risk faktörleri obezite, sigara ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzıyla ilgili, değiştirilebilir faktörler.