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Sağlıksız koşullarda hazırlanan et ürünleri için hijyen denetimi

01.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Sağlıksız koşullarda hazırlanan et ürünleri için hijyen denetimi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, gıda sağlığı ve temizliğin öneminin ön plana çıktığı pandemi sürecinde gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimini artırdı.Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla oluşturulan ve görevlendirilen denetim ekipleri, pandemi sürecinde vatandaşların sağlığını hiçe sayanlara göz açtırmıyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, gıda sağlığı ve temizliğin öneminin ön plana çıktığı pandemi sürecinde gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimini artırdı.
Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla oluşturulan ve görevlendirilen denetim ekipleri, pandemi sürecinde vatandaşların sağlığını hiçe sayanlara göz açtırmıyor. Son zamanlarda et ve et ürünleriyle ilgili olarak yaşanan şikayetler dikkat çekerken, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri beyaz etten sonra kırmızı etle ilgili olarak da ihmal ve suistimalde bulunanları tespit ederek yasal işlem uyguladı. İlçe merkezinde sıklaştırılan denetimlerde hijyen kurallarına uygun hazırlanmadığı ve bozulduğu tespit edilen 25 kilogram kırmızı et ele geçirildi. Etler, ekiplerin gözetiminde iş yeri çalışanları tarafından imha edildi. Yapılan denetimlerde et kesim işleminin uygulandığı kesim tahtalarının da hijyen kurallarına uygun olmadığı tespit edilerek iş yeri sahipleri ve çalışanlar uyarıldı.

"Amacımız halkın sağlığını korumaktır"
Et ve et ürünlerinin sağlıksız koşullarda hazırlanmasına yönelik olarak vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler ekipler tarafından tek tek değerlendiriliyor. Yapılan denetimlerle gıda güvenliğini ve vatandaşların sağlığını korumayı amaçladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Esnafımızın yüzde 90’ı kurallara riayet ediyor. Ancak arada dikkat etmeyenler de olabiliyor. Amacımız bu denetimlerle işini doğru yapan dürüst esnafımızı ve bununla beraber halkımızın sağlığını korumaktır. Gıda denetim ekiplerimiz olumlu sonuçlar veren denetim ve çalışmaları titizlikle devam ettirmektedir” dedi.

Sağlıksız koşullarda hazırlanan et ürünleri için hijyen denetimi

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