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  4. Sağlıkta 50 milyon liralık yeni skandal! Klinik mühürlendi doktor dahil 3 kişi tutuklandı

Sağlıkta 50 milyon liralık yeni skandal! Klinik mühürlendi doktor dahil 3 kişi tutuklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.10.2024 12:03
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Türkiye daha 'yenidoğan Çetesi'nin skandallarına hazmedememişken yeni bir skandal patlak verdi. Bu kez 3 katlı bir diş kliniğinde Sağlık Bakanlığının onaylamadığı ilaçların depolandığı ve kullanıldığı tespit edildi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değeri 50 milyon TL çıktı. Aralarından doktorun da olduğu 3 kişi tutuklanırken klinik mühürlendi.

Sağlıkta 50 milyon liralık yeni skandal! Klinik mühürlendi doktor dahil 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da biri diş hekimi 3 kişinin açtıkları klinikte yasa dışı yollarla ülkeye soktukları ilaç ve cihazları kullandığı tespit edidi. İlaçları iş yerinin deposundaki gizli bölmede saklayan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet kaçak ilaç ve tıbbi cihaz da ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i doktor 3 kişi tutuklanırken, 3 katlı diş kliniği ise mühürlendi.

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YASA DIŞI YOLLARLA İLAÇ SOKMUŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bu ilaçları halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya süren kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmalarda polis ekipleri diş kliniğinin sahiplerini takibe aldı. Biri diş hekimi 3 ortağı olan klinik için yasadışı yollardan ilaç temin edildiği tespit edildi.

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'ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ' KAYDI OLMAYAN İLAÇLARLA TEDAVİ

Ekipler sözkonusu kliniği ve 3 ortağını fiziki takibe aldı. Çalışmaların ardından Bayrampaşa'daki kliniğe baskın düzenlendi. Baskında 3 kişi gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda şüphelilerin diş implantı, diş dolgusu, kanal tedavisi gibi birçok ağız ve diş sağlığı tedavisinde Sağlık Bakanlığı'nın 'Ürün Takip Sistemi' (ÜTS) kaydı olmayan yasadışı yollarla temin edilen ilaçları kullandığı tespit edildi.

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KİTAPLIKLA KAMUFLAJ

Aldıkları ilaçları iş yerinin bodrum katında depolayan, depo giriş kapısını kitaplıkla kapatan ve manyetik kart okutarak kitaplığı kapı gibi kullanan şüphelilerin kullandığı atölyenin gizli bölmesinde piyasa değeri 50 milyon lira olan, 153 bin 582 adet diş tedavisinde kullanılan ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 1'i doktor 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 katlı diş kliniği ise belediye ekiplerince mühürlendi. (DHA)

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