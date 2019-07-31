Sağlıkta dijital onay mekanizması genişliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite ameliyatları, sezaryen müdahaleleri ve istenen bazı tetkikler dahil olmak üzere belli algoritmalar geliştirilerek hangi durumda nelerin istenebileceğini, uygun müdahalenin hangisi olduğunu tespit eden bir dijitalleşme döneminin başlayacağını söyledi.

Koca, Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanı Faika Said el-Saleh ve beraberindeki heyet ile görüşmesinin ardından Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, bir gazetecinin MR ve tomografi çekimlerine ilişkin düzenlemelerin başka alanlarda da uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzere, söz konusu çalışmayı bir sınırlama olarak tanımlamayı doğru bulmadığını söyledi.

Bakanlık olarak bütün sağlık hizmetlerini ve sağlıkla ilgili yapılan bütün işlemleri yeni dönemde dijitalleştirmek istediklerini ifade eden Koca, bu alanda önemli mesafeler alındığını dile getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile iş birliği içinde verilen sağlık hizmetinin uygunluğu ve yerindeliğinin Bakanlıkça tespit edildiği, finansal planlamanın buna göre yapıldığı yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Koca, "Bunu ilk olarak MR ve tomografide başlatmış olduk. Hem kamu sektörünü hem özel sektörü hem de Sağlık Bakanlığını kapsayan bir uygulama olacak. Burada teleradyoloji, teletıp sistemi ve e-Nabız üzerinden hekimler ve hastalar yapılan işlemlere erişebilecek ve raporları görebilecekler. Hekim bir talepte bulunduğunda geçmiş dönemde eğer MR ve tomografi çekimi yapılmışsa bu uyarıyı yapan ve geçmişte çekilen MR'ın kontrolünü yapması gerektiğini hatırlatan, çekilen MR'la ilgili yeniden bir talebi önleyen bir düzenleme." bilgisini verdi.