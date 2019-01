"Sağlıkta ’erkek olmak’ mağduriyet nedeni"

Ürolog Hüseyin Serhat Kerman, erkeklerin "ayıplanma ve alay konusu olma" gibi nedenler yüzünden cinsel sorunlarına çözüm arayamadıklarını söyledi. Bu yüzden de kendi kendilerinin doktoru olmaya kalkıp, bilinçsiz ilaç kullandıklarını belirten Opr. Dr. Kerman, "Kadınlar daha şanslı. Örneğin; ikisi de silikondan imal edilen meme protezi normal karşılanırken, erkeklerde eksiklik giderici penis ve testis protezleri kabullenilmiyor, ayıp sayılıyor" dedi.

Erkek cinsel sağlığının göz ardı edilmesinin önemli bir toplumsal sorun olduğunu belirten Kent Bayraklı Tıp Merkezi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Kerman, hemcinslerinin yaşadığı çaresizliğe dikkat çekti. Erkeklerin kısırlıktan iktidarsızlığa kadar yaşadıkları sağlık sorunlarında ya da belirli yaşlarda yaptırmaları gereken tarama testleri konusunda kadınların yanına bile yaklaşamadıklarını belirten Opr. Dr. Kerman, "Çiftler çocuk sahibi olamadığında jinekoloğa gidiyor, erkek faktörünün araştırmasını da jinekolog yapıyor" dedi.

"Ayıplanma, alay konusu olmak korkusu var"

Op. Dr. Kerman, "Ataerkil bir toplum olarak kabul edilen ülkemizde, kadın olmanın zorlukları ön plana çıkmasına rağmen, erkekler cinsel sağlık sorunlarını dile getirme konusunda kadınlara göre bir hayli geride kalmaktadırlar. Nedense erkeklerin cinsel sağlığı ile ilgili hastalık ve bozuklukları her zaman göz ardı edilmektedir. Ayrıca toplum bu yarayı, ayıplama, kabullenmeme gibi dürtülerle körüklemektedir. Toplumumuzda, erkek hastalıkları ve cinsel eksiklikler espri konusu yapılarak, erkek kendi doktoru yapılmakta, bu da hastalıkların ilerlemesine ve bilinçsiz ilaç kullanımına yol açmaktadır. İkisi de silikondan imal edilen, kadınlarda sadece görsel amaçlı kullanılan meme protezleri normal karşılanırken, erkeklerde görsellik dışında, eksiklik giderici penis ve testis protezleri kabullenilmemekte hatta toplum tarafından ayıplanmaktadır. Başka bir açıdan, çiftlerin çocuk sahibi olamama durumu kadın kadar erkek ile de alakalı olabileceği halde, her zaman erkek faktörü bir kenara atılıp, öncelikle, hatta sadece kadın muayene ettirilmektedir. Kadın sağlam olsa da, erkek faktörünün araştırılması, jinekoloji uzmanları tarafından yapılmakta, çoğu zaman temelde erkeğe ait olabilecek önemli hastalıklar araştırılmadan, kısırlık tedavisi ciddi mali külfet de getiren tüp bebek merkezlerinde sonuçlanmaktadır" dedi.

Öte yandan özellikle kanserin erken tanısında tarama testlerinin önemli olduğunu ancak bu konuda uygulamaların kadından yana olduğunu kaydeden Opr. Dr. Kerman, "Kadınlarda yıllık kanser tarama testleri, devlet destekli sağlık birimleri tarafından, ciddi protokollerle yapılırken, erkekler göz ardı edilmektedir. Çoğu erkeğin 40 yaşından sonra prostat kanseri riski olduğundan ve bunun ilerleyen yıllarda yüksek oranlara ulaştığından haberi yoktur. Sonuç olarak toplum sağlığı açısından, Türkiye’ de erkeklere, kendilerini bekleyen bilinmeyen ve kabullenilmeyen hastalıkları konusunda ciddi şekilde devlet ve medya destekli eğitim ve programlar uygulanmalıdır. Özel sağlık sigortaları kadınların her türlü hormon tetkiklerini karşılarken, erkeklerde karşılamıyor. Erkeklere de aynı haklar tanınmalı" diye konuştu.