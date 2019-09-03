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Sağlıkta hasta odaklı iş birliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı HASVAK ile VM Medical Park Bursa Hastanesi iş birliği için el ele verdi.Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı HASVAK ile VM Medical Park Bursa Hastanesi arasında iş birliği köprüsü kuruldu.

Sağlıkta hasta odaklı iş birliği

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı HASVAK ile VM Medical Park Bursa Hastanesi iş birliği için el ele verdi.
Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı HASVAK ile VM Medical Park Bursa Hastanesi arasında iş birliği köprüsü kuruldu. VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, Başhemşire Naciye Ertürk ve İş Yeri Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Hande Ocakoğlu HASVAK ailesine katıldı. HASVAK Bursa Şubesi Başkanı Emire Cantürk Eren, Genel Sekreter Özleyiş Ardalı ve Sağlık Kolu Başkanı Dt. Gizem Galın’ın ziyaretinde, sosyal sorumluluk gereği iki kurumun örnek çalışmalara imza atması konusunda fikir birliğine varıldı
HASVAK’ın her zaman yanında olduklarını belirten Esra Molla, “İstenen her dalda, her branşta hekim desteği sunabiliriz. Hekimlerimiz de seve seve, gönüllü olarak katılacaklardır. HASVAK üyelerine ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunma konusunda da hemfikiriz. HASVAK’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmaları için de hastanemizin kapıları ardına kadar açıktır. HASVAK’ın inandığı çalışmaya biz de aynı şekilde inanırız. Temel işimiz sağlık hizmeti vermek ancak sosyal sorumluluk konusunda da hiçbir zaman taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyiz. Grubumuz, hep kamuyu destekleyen ve kamudan destek alan bir yapıda. Hekim sayısı, yatak kapasitesi ve bakılan hasta sayısı bakımından Türkiye’nin en yaygın sağlık gruplarından biriyiz. Desteklerimiz de o açıdan daha farklı yansımalar beraberinde getiriyor ve getirecektir” diye konuştu.
Emire Cantürk Eren de, “Hasta odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Hasta bilinçlendirme de çok önemli bizim için. İlk defa bir başhemşire üyemiz oldu. Bunun için de ayrıca mutluyuz. VM Medical Park Bursa Hastanesi ile birlikte çalışmak, bize çok büyük güç verecektir. Umuyoruz ki örnek çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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