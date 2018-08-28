Sağlıkta hedef daha iyi ve verimli yönetim

"Yeni dönemde yapmak istediğimiz konu ölçme ve değerlendirme metotlarını da kullanarak sağlığın daha iyi ve verimli yönetilmesidir. Randevu sıralarının daha kısa, bekleme sürelerinin daha az olduğu, sonuçların daha hızlı çıktığı bir ortamı sağlayarak hem hasta hem çalışan memnuniyetini sağlayarak güzel bir sağlık ortamı oluşturmak amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşmak üzere buradayız."

Eş zamanlı olarak Kızıltepe ilçesinde de mali konulara ilişkin toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Alper, şöyle konuştu:

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Alper, toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin nasıl daha iyi ve verimli olabileceği noktasında bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2018 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi" toplantısına Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak il sağlık müdürleri, çalışanları ve idarecileri katıldı.

MARDİN (AA) - Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, acil servis ve poliklinik yoğunluğunun azaltılmasını, randevu ile tetkik ve işlem sonuç verme sürelerinin kısaltılmasını, ameliyathanelerin etkin kullanımını, yoğun bakım ve diğer hizmet süreçlerinin iyileştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Alper, hizmet kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz, acil servis ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması, randevu ile tetkik ve işlem sonuç verme sürelerinin kısaltılması, ameliyathanelerin etkin kullanımı, yoğun bakım ve diğer hizmet süreçlerinin iyileştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise toplantının Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2002 yılından itibaren başlayan dönüşüm projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İlimizde de sağlık anlamında tüm yatırımlar gelişmeler hızla devam etmekte, hem temel sağlık göstergelerinde hem yatırımlarda hem de acil sağlık hizmetlerinde Mardin 2002 yılı ile kıyaslanamayacak düzeyde bugün. Bu gelişmeler gün ve gün devam edecek. Bakanlığımızın her türlü desteğini arkamızda yanımızda hissediyoruz."

Toplantıya Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Naim Ata, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Cihan Döğer, Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Erol Demirci ve Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanı İrem Mühürcü de katıldı.

