"Sağlıkta kaliteli iletişim" için AB hibesi

Sağlıkta kaliteli iletişimin hedeflendiği 12 aylık çalışma için 65 bin avro destek aldıklarını bildiren Tuğrul, "İnsan odaklı sağlık sistemi kurma hedefimiz var." dedi.

Program çerçevesinde Türkiye'nin 15 ilinden 38 sivil toplum kuruluşunun yaklaşık 2 milyon 100 bin avro hibe almaya hak kazandığını vurgulayan Tuğrul, SAĞKAL'ın da bu kuruluşlar arasında yer alarak İzmir'e önemli bir AB desteği kazandırdığını belirtti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Tuğrul, yaptığı konuşmada, hibe desteğine, AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından "Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014" programı çerçevesinde yürütülen çalışma kapsamında başvurduklarını söyledi.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen "Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı" kapsamında hazırlanan "Güçlü STK SAĞKAL ile Sağlıkta Kaliteli İletişim" projesinin tanıtımı, Pasaport'taki bir otelde yapıldı.

Projenin genel amacının da derneklerinin kamuoyu yaratma gücü yüksek bir sivil toplum kuruluşu haline gelmesini sağlamak, üniversite ve kamu arasında güç birliği oluşturmak, sağlık personeline eğitim vermek olduğunu anlatan Tuğrul, "Aynı zamanda SAĞKAL tarafından şehir dışından gelen ve kalacak yeri olmayan kanser hastalarına yönelik Balçova ve Kahramanlar'da açılan umut evlerinin yaygınlaştırılması için kurumsallaşma modeli hazırlanacak." diye konuştu.

- "Sivil toplum kuruluşlarını söz sahibi yapmaya çalışıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı İzmir Temsilcisi Ceyhan Çiçek ise sivil toplum kuruluşlarını sektörde söz sahibi yapmak amacıyla çalıştıklarını, bu kapsamda yıllardır programlar geliştirerek destekler verdiklerini kaydetti.

Yerel düzeyde hibe desteği için daha fazla program açılmasını istediklerini ifade eden Çiçek, Avrupa ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık kurulabileceğini de belirtti.

Toplantıya, bakanlıklar, iştirakçi kurum ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.

- 500 kişiye eğitim verilecek

Proje kapsamında, sağlıkta kaliteli iletişim konusunda, belirlenecek hasta ve hekim ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim içerikleri ile 10 eğiticinin yetiştirilmesi ve 500 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor.

