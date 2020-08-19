Sağlıkta lisans tamamlama 2020 başvuru ve tercihler ne zaman başlıyor? İlahiyat ve sağlıkta lisans tamamlama 2020 süreci!

Binlerce öğrencinin merak ettiği sağlıkta ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlama başvuru süreci için net tarih geldi. Sağlıkta lisans tamamlama 2020 başvuruları başlamasıyla birlikte, tercih işlemlerinin son günü merak ediliyor. Sağlıkta lisans tamamlama başvuru ve tercihler 12 Ağustos 2020 saat 15.30 ile 21 Ağustos 2020 saat 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YÖK, ilahiyat ve sağlık alanlarında önlisans programlarından mezunların, lisans tamamlama başvuru ve tercihlerini almaya başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İşte Sağlıkta lisans tamamlama başvuru tarihleri ve tercih süreci hakkında detaylar...

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA 2020 BAŞVURUSU VE TERCİH TARİHLERİ

YÖK'ün sağlık ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlama başvuru sürecini başlatmasıyla birlikte sağlıkta lisans tamamlama 2020 başvuruları ne zaman sorusunun da cevabı verilmiş oldu. Sağlıkta ve ilahiyatta lisans tamamlama işlemi yapılırken hesaplama, adayların not ortalamalarının iki katı alınıp hesaplama yapılarak, yerleştirme tercihlerine ve puanlarına göre yapılacak. YÖK 2020 sağlıkta lisans tamamlama duyurusunu yayınladı. DGS sınav sonuçlarının 9 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 12 Ağustos itibari ile alınmaya başlandı. Sağlıkta ve ilahiyatta lisans tamamlama 21 Ağustos 2020 tarihinde YÖK resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.