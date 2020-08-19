Sağlıkta lisans tamamlama 2020 başvuru ve tercihler ne zaman başlıyor? İlahiyat ve sağlıkta lisans tamamlama 2020 süreci!

Binlerce öğrencinin merak ettiği sağlıkta ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlama başvuru süreci için net tarih geldi. Sağlıkta lisans tamamlama 2020 başvuruları başlamasıyla birlikte, tercih işlemlerinin son günü merak ediliyor. Sağlıkta lisans tamamlama başvuru ve tercihler 12 Ağustos 2020 saat 15.30 ile 21 Ağustos 2020 saat 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YÖK, ilahiyat ve sağlık alanlarında önlisans programlarından mezunların, lisans tamamlama başvuru ve tercihlerini almaya başladı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İşte Sağlıkta lisans tamamlama başvuru tarihleri ve tercih süreci hakkında detaylar...
YÖK'ün sağlık ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlama başvuru sürecini başlatmasıyla birlikte sağlıkta lisans tamamlama 2020 başvuruları ne zaman sorusunun da cevabı verilmiş oldu. Sağlıkta ve ilahiyatta lisans tamamlama işlemi yapılırken hesaplama, adayların not ortalamalarının iki katı alınıp hesaplama yapılarak, yerleştirme tercihlerine ve puanlarına göre yapılacak. YÖK 2020 sağlıkta lisans tamamlama duyurusunu yayınladı. DGS sınav sonuçlarının 9 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 12 Ağustos itibari ile alınmaya başlandı. Sağlıkta ve ilahiyatta lisans tamamlama 21 Ağustos 2020 tarihinde YÖK resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.
YÖK'ün yaptığı duyuru şu şekilde;
"Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programı için başvuru ve tercih işlemleri 12 – 21 Ağustos tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecek. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor. Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabilecekler. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek."
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69 uncu maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu hüküm uyarınca;
Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 12/08/2020 (Saat: 15:30) – 21/08/2020 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.
Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabileceklerdir.
Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.
Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2019 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır.
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 4000 kişi
Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 150 kişi
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi
Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 1000 kişi
İstanbul Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programına 3000 kişi
Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programına 3000 kişi
2020 DGS başvurularında sağlık yönetimi lisans bölümüne açıköğretim olarak 10 bin kişilik kontenjan açılmış,
Sosyal hizmet lisans bölümüne açıköğretim olarak 4150 kişilik kontenjan açılmıştır.
2020 DGS başvurularında sağlık yönetimi lisans bölümüne açıköğretim olarak 10 bin kişilik kontenjan açılmış, sosyal hizmet lisans bölümüne açıköğretim olarak 4150 kişilik kontenjan açılmıştır.
Sorularınız İçin:
YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 0 965
Yazılımla ilgili teknik destek için: sltdestek@yok.gov.tr
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