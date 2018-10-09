HABER

"Sağlıkta milli bir politika izlendi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci: - "Sağlıkta milli politika izlenmiş, milli bir davranış gerçekleştirilmiştir" - "Bu süreçte, sağlık emekçilerinin büyük katkısı oldu. Herkes çalışma hastalığına yakalandı" - Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş: - "Türkiye, sadece ülkemizde değil dost ve kardeş pek çok ülkeye götürdüğü sağlık hizmetleriyle de küresel vizyonunu, insanlık davasını ortaya koymuştur"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sağlıktaki dönüşüm sürecinde hiçbir ülkenin model alınmadığını belirterek "Sağlıkta milli politika izlenmiş, milli bir davranış gerçekleştirilmiştir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM) iş birliğinde "4. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu" düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, sempozyumda yaptığı konuşmada, sağlıkta dönüşümde Türkiye'nin 10 yılda dünyanın hiçbir ülkesinin başaramadığı bir noktaya geldiğini aktararak anne ve bebek ölüm oranlarındaki düşüşün bunun en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Sağlıktaki dönüşüm sürecinde hiçbir ülkenin model alınmadığına dikkati çeken Birinci, "Sağlıkta milli politika izlenmiş, milli bir davranış gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul'da yöneticilik yaptığı dönemde Çin Sağlık Bakanlığı temsilcileriyle bir görüşme yaptığını anlatan Birinci, şöyle devam etti:

"Çinliler sağlıktaki çalışmaları yerinde incelediklerinde bize, 'Çinliler gibi para harcayıp, Avrupalılar gibi sağlık hizmeti veriyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Onun için buradayız.' dediler. Gerçekten çok şaşırdık. Bu süreçte, sağlık emekçilerinin büyük katkısı oldu. Herkes çalışma hastalığına yakalandı. Biz toplumun birçok hastalığına odaklandık ama hiçbir çalışanımızın çalışma hastalığını tedavi etmeye kalkmadık. Bu süreçte, bizi başarılı kılan en büyük etkenlerden birisi de buydu."

Türkiye'nin gelecekle ilgili önemli hayalleri bulunduğuna işaret eden Birinci, "En önemli milli hamle, çocuklarımızın bu ülke için daha iyi hayal kurmalarını sağlamak. Millileşmenin yerlileşmeden de ayrılmasını gerektiğini düşünüyorum. Bazen yerliler de milli olamıyor. Bize 15 Temmuz'da bomba atan o hainler, bizim ülkemizin hesapta yerli çocuklarıydı. En büyük enjeksiyonumuzun, millileşme tarafında olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Birinci, tıbbi malzeme ve sarf malzemelerinin yüzde 20'sini Türkiye'nin üretebildiğine dikkati çekerek ilaç ve sarf malzemelerinin toplam sağlık hizmetinin yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi.

Sağlık hizmet kapasitesinin dövizdeki gelişmelerden etkilendiğini ifade eden Birinci, "Kendiniz de üretseniz, hammadde ve stratejik teknolojileri elde etmede uzun vadede ciddi kaynak harcayacağınız için sağlıklı olmayı temele almak, hastalıkları oluşmadan önlemek bizim için en önemli hamledir." dedi.

- "Nitelikli yatak oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı"

TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonu Üyesi Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunulmasında bir devrim yaşandığını belirtti.

Sağlık hizmetlerinde uluslararası kabul görmüş ölçünün anne ve bebek ölüm oranları olduğunu dile getiren Tamer, "Türkiye'de bebek ölümleri binde 34'lerden binde 7'lere kadar inmiştir. Anne ölümleri ise yüz binde 64'ten yüz binde 16'lara indi." diye konuştu.

Tamer, bir yatakta 2 hastaya bakılan günlerden şehir hastanelerine geçildiğini vurgulayarak "Nitelikli yatak oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı. Amacımız, 2023 vizyonu olarak ifade ettiğimiz hedefler arasında Türkiye'de nitelikli yatak oranını yüzde 100 seviyesine getirmektir." dedi.

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Tamer, sağlıkta şiddetin alınan tedbirlere rağmen giderek arttığını görmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı. Yaptıkları araştırmaların, sorunun sadece şiddet uygulayanla sınırlı bulunmadığını gösterdiğini aktaran Tamer, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, kadına ve çocuğa şiddetin de bunun bir göstergesi olarak görülebileceğini söyledi.

Millileşmenin önemine dikkati çeken Tamer, yerlileşme ve millileşmeyle sağlık hizmetinin daha ucuza mal edilebileceğini vurguladı.

- "İnsan merkezli medeniyet anlayışı yeniden şahlandı"

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de Halk Sağlığı Günleri'nin bu yılki temasının "Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme" olduğuna işaret ederek "Millilik ve yerlilik hedeflerinin, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak maddi gücünü tahkim etme arayışından çok daha öte bir değeri olduğuna inanıyorum. Sağlıkta ve hayatın bütün alanlarında üretimin millileşmesi, insan merkezli medeniyet anlayışlarının bu kadim topraklarda yeniden şahlanışıdır." diye konuştu.

Memiş, Türkiye'nin sağlıkta bir devrim gerçekleştirdiğini ifade ederek "Türkiye, sadece ülkemizde değil dost ve kardeş pek çok ülkeye götürdüğü sağlık hizmetleriyle de küresel vizyonunu, insanlık davasını ortaya koymuştur." dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını da kınadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ise sağlıkta millileşme ve yerelleşme konusunun, küreselleşmenin yararları, bağlantıları, zorluklarını tekrar ele alma ve bu bağlamda Türkiye'nin sahip olduğu kıyaslanabilir avantajları inceleme fırsatı sunduğunu kaydetti.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
13 yaşındaki Yahya, migren ağrılarından ameliyatla kurtuldu13 yaşındaki Yahya, migren ağrılarından ameliyatla kurtuldu
“Selamlaşmanın azalması ruh sağlığını olumsuz olarak etkiliyor”“Selamlaşmanın azalması ruh sağlığını olumsuz olarak etkiliyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halk Sağlığı Günleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci Sağlık-Sen

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İlginizi Çekebilir

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi nedir? Kalp krizi riski nasıl oluşur? Kalp krizi tanısı nasıl konur? Kadınlarda kalp krizi nasıl olur? Erkeklerde kalp krizi nasıl olur?

Kalp krizi nedir? Kalp krizi riski nasıl oluşur? Kalp krizi tanısı nasıl konur? Kadınlarda kalp krizi nasıl olur? Erkeklerde kalp krizi nasıl olur?

Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu

Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu

Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?

Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Doğru bilinen bu yanlışlar diş sağlığınızı tehdit ediyor

Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

Çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi hangi durumlarda yapılır? Ortognatik cerrahi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.