“Sağlıkta Şiddet Artarak Devam Ediyor”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının Corona virüsü salgınıyla zorlu koşullarda mücadele ettiği bir dönemde şiddete uğramasına tepki gösterdi. Raporun yalnızca kamuoyuna yansıyan şiddet olaylarını kapsadığını, birçok olayın gündeme gelmediğini vurgulayan Durmuş, “Her ay sağlıkta şiddet raporu yayımlıyoruz. Sağlıkta şiddetin azalmadığını aksine artarak devam ettiğini görüyoruz. 2020 yılı nasıl geçmişse 2021 yılının verileri de Ocak ayı itibariyle benzerlikler gösteriyor. Yani aynı şekilde şiddet devam ediyor” dedi. 19 sağlık çalışanına yönelik olaylarda 45 saldırganın yer aldığına dikkat çeken Durmuş, “Yani her bir şiddet vakasını 3-4 kişi birlikte gerçekleştiriyor. Bireysel bir tutum ve davranış değil, sanki organize bir şeymiş gibi karşımıza çıkıyor. Sağlık çalışanları bunlara karşı kendini koruyabilme noktasında ne yapabilir? Tabii ki hiçbir şey yapamaz. Kendini savunmaktan başka, ortamdan uzaklaşma çabası içinde olmaktan başka yapabileceği hiçbir şey yok” diye konuştu.

“Şiddetin nedeni sağlıkta dönüşüm politikaları”

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı da cezalarla caydırıcılık sağlanabileceğini ancak sağlıkta şiddetin tamamen önüne geçilemeyeceği görüşünde. VOA Türkçe’ye konuşan Çamlı, “Sağlıkta şiddetin yapısal birtakım nedenleri var. O da ülkemizde uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm politikaları. Sağlıkta dönüşüm politikaları hastanın beklentilerini artırmıştır. Yani sağlık hizmetinde hastaya adeta her şeyin her an sunulabileceği sanal bir ortam yaratmaya çabalanmıştır. Dolayısıyla hastanın beklentilerinin yüksek olması, daha doğrusu kışkırtılmış bir sağlık talebinin ortaya çıkması, bu beklentilerinin karşılanamaması durumunda şiddete dönmektedir. Sağlıkta dönüşüm politikalarında tırnak içinde müşteri memnuniyeti ön planda tutulduğu için yani sağlığın kalitesi değil de algısı iyi tutulmaya çalışıldığı için ne yazık ki beklentilerin de böyle yüksek tutulması çoğu zaman sağlık çalışanına şiddet olarak geri dönmekte” dedi.

Çamlı, AKP’nin iktidara geldikten sonra 2003 yılında sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla uygulamaya başladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla ortaya çıkan yüksek hizmet beklentisi dizginlenmeden şiddet sorununun çözülemeyeceğini kaydetti: “Sağlıkta dönüşüm politikalarının sağlıkta kaliteyi değil de niceliği önceleyen, yani ‘ne kadar çok hasta bakılırsa, ne kadar çok hasta ameliyat edilirse sağlık hizmeti o kadar yüksek olur’ düşüncesinden bir kere uzaklaşmamız gerekiyor. Hekimlerin ya da sağlık çalışanlarının hastalarına daha kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmesi için, hastaya ayırdıkları süreyi daha uzun tutabilmesi için performans ya da buna benzeri sistemlerden vazgeçilmesi gerekiyor.”