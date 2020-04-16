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Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

TBMM sağlık personeline yönelik suçlarda cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun teklifini kabul etti.

Meclis’te koronavirüs salgını nedeniyle alınacak ekonomik önlemlere ilişkin kanun teklifi de yasalaştı.Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin önlemler kapsamında yeni yasal düzenlemeler yapıldı. Ekonomik önlemler ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddete verilen cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Böylelikle, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenen sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme yasalaştı. Düzenleme, beş siyasi partinin ortak önergesi ile teklife eklendi.

Düzenlemeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında ilgili kanunlara göre belirlenecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de söz konusu kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Twitter üzerinden milletvekillerine teşekkür etti.

Ekonomik önlemler kanun teklifi de yasalaştı

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemleri içeren kanun teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu, işçilere yönelik önlemler de içeriyor. Kanun, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği verilmesini, işten işçi çıkarmanın üç aylığına yasaklanmasını öngörüyor. Kanun, işverenlere ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarma imkanı veriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre, ücretsiz izne ayrılanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlanacak. Ayrıca, bakım ihtiyacı olan yaşlıların bakım merkezindeki ücretini Aile Bakanlığı karşılayacak.

DHA/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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