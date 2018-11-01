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Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın komisyon saatinin ertelenmesine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

SAĞLIKTA Şiddet Yasa Tasarısı'nın görüşüleceği Meclis Sağlık Komisyonu'nun toplanma saatinin gün içinde sürekli ertelenmesine CHP'li ve HDP'li vekiller, tepki gösterdi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - SAĞLIKTA Şiddet Yasa Tasarısı'nın görüşüleceği Meclis Sağlık Komisyonu'nun toplanma saatinin gün içinde sürekli ertelenmesine CHP'li ve HDP'li vekiller, tepki gösterdi.
AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı ve 43 maddeden oluşan yasa teklifi görüşmelerinin saat 12.00'de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşüleceği duyuruldu. Toplantının yapılacağı saatte salona gelen milletvekilleri, komisyon saatinin 15.00'e ertelendiğini öğrendi. Vekiller, saat 15.00'te tekrar geldikleri salonda komisyon toplantısının 16.00'ya ertelendiğini öğrenince tepki gösterdi. CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı'nın görüşüleceği komisyon toplantısı saatinin geçerli neden gösterilmeden sürekli ötelendiğini söyledi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bu kadar önemli bir konu görüşülecek; ama saat sürekli erteleniyor. Bu çocuk oyuncağı mı? Böyle bir şey olmaz" diyerek, salondan ayrıldı.

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