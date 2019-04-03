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Sağlıkta şiddete bir kınama da Tekirdağ’dan

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’nun darp edilmesi Tekirdağ’da da kınandı.Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşen eyleme Tekirdağ Tabip Odası, Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sağlıkta şiddete bir kınama da Tekirdağ’dan

İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’nun darp edilmesi Tekirdağ’da da kınandı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşen eyleme Tekirdağ Tabip Odası, Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tekirdağ Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Barış Gazi Karadeniz yaptığı konuşmasında, "Bugün burada, ‘sağlıkta şiddete dur’ demek için toplanmış olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Gün geçmiyor ki görevi başındaki sağlık çalışanına sağlık hizmetinin sunumu esnasında bir şiddet uygulanmasın. Daha çok yakın bir zamanda İstanbul’da bir meslektaşımız, hasta olmayan birine yalan beyanla rapor vermek istemediği için yani evrakta sahtecilik yapmadığı için silahla tehdit edildi ve darp edildi. En son İzmir Bornova ilçesinde 29 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekimine şiddet uygulanmış ve aile hekimi yaralanmıştır. Sonrasında gerçekleşen olaylarda ise akla hayale gelmeyecek türdendir. Şiddet uygulayan kişi yaklaşık 10 kadar arkadaşını alıp sopalarla Aile Sağlık Merkezine gelip birçok sağlık çalışanını darp etmiştir. Gerekçesi ne olursa olsun hukuk devletine hak arama yönteminin şiddet ile olmaması gerekir. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan bu şiddetin önlenmesi gerekir. Bu ve bunun gibi olaylara hemen her gün sözel ya da fiziksel şiddette maruz kalıyoruz. Maalesef öldürülüyoruz. Şifa vermek için evimizden çıkıp işimize giderken, acaba bugün başıma kötü bir şey gelir mi endişesi olmadan yapamıyoruz" dedi.
Karadeniz konuşmasının devamında, "Bu saydığım olayların hepsinde bir tarafa işini özveri ile kanunlara ve kaidelere uygun yapan görevi başında sağlık çalışanları ve meslektaşlarımız, diğer tarafta bunu hiçe sayan kanun tanımaz ve kanunlara aykırı talepte bulunan sözde hastalar var. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları görevi başında şiddete maruz kalıyor. Biz özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve onların temsileri olarak diyoruz ki, etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Yani yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan, yanlı hedef gösteren, halkı galeyana getiren, asılsız ithamlarda cezai yaptırımlar olmalıdır" diyerek açıklamasını noktaladı.

Sağlıkta şiddete bir kınama da Tekirdağ’dan

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