Sağlıkta şiddete emsal karar

Gaziantep Özel Anka Hastanesinde bir sağlık çalışanının hasta yakınının fiziksel saldırı ve hakaretine maruz kalmasının ardından harekete geçen Hukukçu Hekimler Derneği, hasta yakınına dava açtı. Davada mahkeme heyeti hemşireye şiddet uygulayan hasta yakınına 1 yıl 15 gün hapis cezası, 5 yıl süreyle denetim süresi cezası ve 3 bin TL adli para cezası verdi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesinde gerçekleşen olayda, M.Ç, çocuğuna serum takan hemşireye damar yolunu iyi açmadığını iddia ederek, sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Olayda yaralanan sağlık çalışanının şikayeti üzerine Hukukçu Hekimler Derneği tarafından hasta yakınına dava açıldı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi sağlık çalışanının avukatlığını Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram üstlendi. Gaziantep 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kesinleşen hükme göre, şiddet uygulayan kişiye 1 yıl 15 gün hapis cezası, 5 yıl süreyle denetim süresi cezası ve 3 bin TL adli para cezası verildi.

Dava ile ilgili bilgi veren Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, “Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları son yıllarda belirgin ölçüde artış göstermiştir. Sağlık personeli hakarete uğruyor, belli nedenlerle şikayetinden vazgeçiyor, daha sonra saldırgan kişi nasıl olsa bir ceza almadığı için farklı meslektaşlarımıza bir adım sonrasını uyguluyor. Bu fiziksel şiddet, yaralama, daha sonra ölümle neticelenen sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bundan böyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği ve şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı algısının toplumda oluşturulması açısından bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz. Dernek olarak tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Şiddete sessiz kalırsak ve tedbir almazsak şiddet daha da artacak ve meslek tercih edilmez hale gelecek. Sağlık personeli mesleğinin itibarını yeniden kazanmak istiyorsa uğradığı hangi saldırı olursa olsun sessiz kalmayıp şikayetçi olsun” diye konuştu.

