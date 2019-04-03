Sağlıkta şiddete iş bırakma çağrısı

İzmir’de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayının ardından sağlıkta şiddete ‘dur’ diyen İzmir Sağlık Platformu bileşenleri, İzmir’de birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşları bir gün süre ile iş bırakmaya çağırdı. Bazı sağlık çalışanları, eyleme temsili olarak başlarındaki sargı bezleri ile katıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçu, 29 Mart’ta hasta kocası için ilaç yazdırmak isteyen B.K. adlı kadının bu teklifini kabul etmemesi üzerinde daha sonra hasta M.Y. ve beraberindekiler tarafından darp edilmişti. Hem bu olay hem de sağlıkta artan şiddet olaylarına tepki, İzmir Sağlık Platformu bileşenlerinden geldi. Konak’ta bir araya gelen onlarca sağlık çalışanı, ellerindeki dövizlerle “Sağlıkta şiddet son bulsun”, “Şiddet varsa hizmet yok” sloganları attı. Darp edilen doktor Nuri Ersoy Yoğurtçu’nun da yer aldığı eylemde bazı sağlık çalışanları, temsili olarak başlarındaki sargı bezleri ile hazır bulundu.

“Adım atılmadığını üzülerek görüyoruz”

İzmir’de birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşların bir gün süre ile iş bırakmaya çağrıldığı eylemde konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Birol Kocaman, “Biz hekimler ve sağlık çalışanları, bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz. İzmir Sağlık Platformu olarak sağlıktaki şiddete kamuoyunun ve kamu otoritesinin dikkatini çekmek üzere birinci basamakta bir günlük iş bırakma çağrısı yaptık. Sağlıkta şiddet sadece birinci basamakta değil, sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda; acil servislerde, kamu ve özel hastanelerde, yoğun bakımda önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Çabalarımıza karşın nice şiddet olayıyla ilgili siyasi iktidarın hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz” dedi.