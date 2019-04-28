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"Sağlıkta şiddete son verelim" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan: - "Acil servisler, çalışanların korktuğu mekanlar olmaya başladı. Bunun için caydırıcı önlemler alınmalı. Sağlıkta şiddete son verelim"

GİRESUN (AA) - Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, "Acil servisler, çalışanların korktuğu mekanlar olmaya başladı. Bunun için caydırıcı önlemler alınmalı. Sağlıkta şiddete son verelim." dedi.

Baykan, Sağlık-Sen Giresun Şubesince bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sendika olarak sağlık çalışanlarına yönelik çok ciddi kazanımlar sağladıklarını ve sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı.

Sağlıkta şiddet konusuna değinen Baykan, şiddetin toplumsal bir konu olduğunu, toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesiyle çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.

"Acil servisler, çalışanların korktuğu mekanlar olmaya başladı. Bunun için caydırıcı önlemler alınmalı." diyen Baykan, sağlıkta şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Baykan, şöyle devam etti:

"Bizler şiddetin çözümüne dair hazırız. Elimizi değil bedenimizi taşın altına koymaya hazırız ama sadece sağlığı idare edenlerin, sendikanın, bürokrasinin, siyasetin çözebileceği mesele değil. Toplum beraber bu işi sahiplenirse ancak o zaman çözebiliriz. Biz öncü olarak ne yapmamız gerekiyorsa hazırız. Kime görev düşüyorsa, herkes üzerine düşeni yapmalı."

Baykan, bağlı bulundukları Memur-Sen'in her zaman milletin yanında yer aldığını belirterek, "Memur-Sen öngörüsüyle, misyonuyla her zaman milletinin yanında yer aldı, milletiyle beraber olmak isteyenlerin yanında yer aldı." diye konuştu.

Sadece üyeleri için değil tüm mazlumlar için dünyaya ses olmaya çalıştıklarını söyleyen Baykan, "Bizim teşkilatımız, üyelerimiz bazen bilerek, bazen de bilmeden dünyanın herhangi bir yerinde tanımadığı bir gariban veya yetimin yarasını sarar. Gücümüz, inandığımız değerlerden, medeniyet köklerimiz ve teşkilatımızdan geliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral da etkinliğe 2 binin üzerinde üye sağlık çalışanı ile ailelerinin katıldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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