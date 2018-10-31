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"Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "Meclis'e sunulan teklif incelendiğinde, Sağlıkta Dönüşüm Sistemi'nden kaynaklanan yapısal sorunların çözümüne ilişkin hiçbir somut adım atılmamaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Meclis'e sunulan teklif incelendiğinde, Sağlıkta Dönüşüm Sistemi'nden kaynaklanan yapısal sorunların çözümüne ilişkin hiçbir somut adım atılmamaktadır." görüşünü savundu.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, AK Parti tarafından dün Meclis'e sunulan "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi"nin amacının, "üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" olduğunu ileri sürdü.

"Bu teklifin adı, 'sağlıkta şiddeti bitireceğiz değil, meslek odalarını bitireceğiz' teklifidir" görüşünü savunan İlgezdi, Meclis'e sunulan teklifte "Sağlıkta Dönüşüm Sistemi"nden kaynaklanan yapısal sorunların çözümüne ilişkin hiçbir somut adım atılmadığını iddia etti.

İlgezdi, şunları kaydetti:

"AKP, bu teklifte de torba yasa tekniğine devam etmektedir. Sağlıkta şiddeti önlemekle alakası olmayan birçok kanunda değişiklik yapılmaktadır. Oysa giderek yaygınlaşan ve can alan şiddet; sağlık sisteminin kendisinden, yani sağlıkta dönüşüm programından kaynaklanmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bütün sorunlar, hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının omzuna yüklenmektedir. Meclis'e sunulan teklif incelendiğinde, Sağlıkta Dönüşüm Sistemi'nden kaynaklanan yapısal sorunların çözümüne ilişkin hiçbir somut adım atılmamaktadır. Aksine, 'Sağlıkta şiddeti önleyeceğiz' denilerek, tabip odalarının yetkileri budanmaktadır. 'Tabiplerin ve diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip ve diş hekimleri odasından izin almalarına' yönelik düzenlemenin kaldırılmasıyla giderek yaygınlaşan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet arasında nasıl bir bağ olduğunu anlamak mümkün değildir."

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