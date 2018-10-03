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"Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "(İstanbul'da doktora yapılan silahlı saldırı) Sağlık Bakanını ve hükümeti bir kez daha uyarıyor ve diyorum ki; Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Meclis'te bulunan bütün partilerle, Tabipler Odasının görüşlerini de alarak yasalaştıralım. Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sağlık Bakanını ve hükümeti bir kez daha uyarıyor ve diyorum ki; Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Meclis'te bulunan bütün partilerle, Tabipler Odasının görüşlerini de alarak yasalaştıralım. Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, dün İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanedeki odasında hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Türkiye'de son yıllarda sağlıkta şiddetin yaygın bir sorun haline geldiğini belirten İlgezdi, "Sağlıkta Şiddeti önlemek amacıyla devreye sokulan 'Beyaz Kod' uygulamasına göre, 2012'nin ilk 6 ayında 5 bin 50 şiddet vakası rapor edilmişken, 2017 sonunda yüzde 168 artış yaşandı ve 13 bin 545 şiddet vakası meydana geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen şiddet vakasının 2 bin 934 olduğunu bildiren İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bütün uyarılarımıza ve verdiğimiz tekliflere rağmen iktidar partisi, Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Meclis gündemine getirmiyor. Acil servislere polis noktaları kurarak şiddet olaylarının önüne geçilemez. Çözüm; öncelikle şiddetin sebebi olan bu sistemin gözden geçirilmesi, sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel ve sözel şiddeti ortadan kaldırmak, kamuoyunu bilgilendirmek, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, halkın parasız, kaliteli sağlık hakkına ulaşımının önündeki engelleri kaldırmak ve en önemlisi Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılmasıdır. Sağlık Bakanını ve hükümeti bir kez daha uyarıyor ve diyorum ki; Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Meclis'te bulunan bütün partilerle, Tabipler Odasının görüşlerini de alarak yasalaştıralım. Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim."

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi sağlıkta şiddet

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