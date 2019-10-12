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Sağlıkta Türkiye’ye üçüncülük ödülü

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Avrupa Üroloji Derneği Robotik Üroloji Yönetim Kurulu üyesi Prof.

Avrupa Üroloji Derneği Robotik Üroloji Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. A. Erdem Canda, prostat kanserli hastaların mr görüntülerini robotik cerrahi sistemine entegre etmeyi başararak, Türkiye’ye Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan Avrupa Robotik Üroloji Kongresinde 3’ncülük ödülü kazandırdı.
Türkiye’de robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatlarının sayısı giderek artıyor. Robotik cerrahi, daha aha az kan kaybı, üç boyutlu ameliyat imkanı, insan elinin ulaşamadığı noktalara ulaşılması gibi avantajları ile prostat kanseri ameliyatlarında yüz güldürücü sonuçlar alınmasını sağlıyor. Avrupa Üroloji Derneği Robotik Üroloji Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. A. Erdem Canda, ameliyatlarda başarıyı daha da artıracak bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışmada prostattaki kanserli bölgelerinin ameliyat öncesi çekilen prostat MR (manyetik rezonans) üzerinde farklı renklerle işaretlenerek yerlerinin belirlenip, daha sonra bu görüntülerin 3 boyutlu hale getirilerek, robotik cerrahinin yapıldığı sisteme başarılı şekilde aktarılması ve entegrasyonu yapılıyor.

Türkiye’ye 3’ncülük ödülü kazandırdı
Robotik prostat kanser ameliyatı süresince ameliyatı yapan cerrah ameliyatı yaparken bir yandan da aynı ekranda bu görüntüleri takip ederek tümörlerin yerleştiği bölgelerde cerrahi tekniğini tümör özelliklerine göre değiştirerek ve robotun ekstra büyütmesi kullanarak ameliyatı yapması ile hasta vücudunda kanser bırakmadan ameliyatı bitirmesi ve böylece ameliyatın başarısının artmasına katkı sağlıyor. Prof. Dr. A. Erdem Canda proje ile Türkiye’ye Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan Avrupa Robotik Üroloji Kongresinde 3’ncülük ödülü kazandırdı. Prof. A. Erdem Canda’nın bu yöntem ile yapmış olduğu robotik prostat kanseri ameliyatı görüntüleri kongredeki katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.
Prof. Canda, bu proje ile robotik cerrahi sonrası hastaların prostat kanserinden kurtulma oranlarının artacağını, hastalarının ameliyat sonrası radyoterapi/kemoterapi gibi ek tedavi alma gerekliliğinin azalabileceğini ve özellikle robotik cerrahiyi öğrenme aşamasındaki kişilere kılavuz olarak kullanılabileceğini ifade etti.

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