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  4. Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı... 81 ilde hayata geçmesi bekleniyor

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı... 81 ilde hayata geçmesi bekleniyor

12.01.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel gereksinimli bireyler için sağlıkta devrim gibi karar! Acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pilot illerdeki uygulamanın ardından 81 ilde bu hizmetin verileceğini duyurdu.

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı... 81 ilde hayata geçmesi bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu.

fahrettin koca

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastaneleri içerisinde kurulacak özel birimlerle, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin başlatıldığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Fahrettin Koca engelli birey acil servis

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