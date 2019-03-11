"Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak." dedi.

Bakan Koca, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak'ı ziyaretinin ardından partisinin belediye başkan adayı tanıtım ve proje toplantısına katıldı.

"Alaplı'ya 50 yataklı hastanenin yanında ilçe sağlık müdürlüğünün ve aile sağlık merkezinin olduğu bir yapıyı plan ve bütçesi bitmiş haliyle ihalesini en erken dönemde yapmak üzere buradan söz veriyorum." diyen Koca, hastanenin hem yanık hem diyaliz hem yoğun bakım ünitesiyle hizmet vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten 7-8 aylık bir zaman diliminden sonra bir seçim dönemine giriyoruz. Son 50 yıla yakın süreçte ortalama 12-13 ayda bir seçimlerin yapıldığı dönemden 4,5 yıllık yaklaşık ve 2023 yılına kadar seçimin olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu Türkiye için son derece önemli. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; geçmiş dönemin, geçmiş sistemin kodlarıyla hareket eden bir dönem olmayacağı, 'bugün git, yarın gel' denilen bir dönem olmayacağı, daha pratik sonuç alıcı, hızlı karar alınan bir dönem olacağını ve bu dönemin icraat dönemi olacağını söylemek istiyorum.