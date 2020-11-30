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Sağlıktan ev temizliğine vara kadar etkili! Birçok derde derman oluyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğunlukla hamur işlerinde kullandığımız karbonat aslında bildiğimizden de öte, çok yönlü bir malzemedir. Sağlık üzerine de çeşitli faydaları bulunan karbonatın farklı kullanım alanlarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar.

Sağlıktan ev temizliğine vara kadar etkili! Birçok derde derman oluyor

Karbonat ismiyle bilinen sodyum bikarbonatın 8 farklı kullanımı çok işinize yarayacak. İşte hiç bilinmeyen karbonat kullanımı...

KİLİM VE HALI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Kilim veya halının üzerine karbonat serpiştirin. Üzerine sıcak su dökün. Bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi gün kilimi makinede yıkayın. Halıyı ıslattıysanız da duru su ile silin. Aradaki farka şaşıracaksınız. Halınız adeta yeni gibi olacak.

DEODORANT YAPABİLİRSİNİZ

Terlemeyi önlemek için deodorant vazgeçilmez bir kaynak. Tek yapmanız gereken karbonat ve suyu karıştırmak. Bu karışımı koltuk altınıza sürün. Ancak karışımı macun kıvamına getirmelisiniz. Aşırı sulu olmamalı.

ODA PARFÜMÜ DE YAPABİLİRSİNİZ

Oda parfümleri kötü kokuları yok etmek yerine maskeler. Karbonat güvenilir bir alternatiftir ve kokuları gizlemek yerine yok eder. Karbonat ile lavanta yağını karıştırıp küçük bir kaba koyun. Kokuyu değerlendirmek istediğiniz bir odada bekletin.

BEMBEYAZ KIYAFETLER!

Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken deterjana ek olarak bir su bardağı karbonat ekleyin. Zorlu lekeleri anında sökecektir.

KARARAN GÜMÜŞLERİ PARLATIN

Gümüşler üzerinde matlatmış lekelere karşı savaş açar. Karbonat eklenmiş sıcak suyun içine gümüşleri koyun. Birkaç dakika bekledikten sonra harika bir sonuçla karşılaşacaksınız.

YANMIŞ TENCERELERE ÇÖZÜM

Dibi yanan tencereleri temizlemek için; karbonat ile suyu tencere ya da yanmış tavada kaynatın. Bitti bu iş!

LAVABO GİDERLERİNİ TEMİZLEYİN

Sirke, karbonat ve bir kap kaynamış suyu karıştırın. Hazırladığınız karışımı giderlere dökün. 10 dakika içinde tıkanmış giderler açılacaktır.

BOĞAZ AĞRISINI GİDERİR

Günde 3 defa karbonatla yaptığınız gargara boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır. Çok fazla ilaç kullanmak istemeyenlere alternatif olacaktır.


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