Sağmalcılar viyadüğündeki intihar girişimi trafiği kilitledi

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA Sağmalcılar Viyadüğü demir korkuluklarına bir kişinin asılarak intihar girişiminde bulunması nedeniyle O3 Karayolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

O3 Karayolu Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü demir korkuluklarına saat 20.00 sıralarında asılan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Dakikalar süren ikna çabaları yetersiz kalınca, olay yerine müzakereci polisler çağırıldı. Müzakereci polisler, bir saatlik uğraşın ardından intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etti. Korkuluklardan indirilen kişi, polis otosuyla karakola götürüldü.

Olay nedeniyle O3 Karayolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Olayın sonlandırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

(FOTOĞRAF)



