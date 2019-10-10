Şah damarına kadar uzanan kitle ameliyatla alındı

Aksaray’da, şeker ve tansiyon hastası olan 60 yaşındaki hastanın yüzünden şah damarına kadar uzanan 7 santimlik kitle başarılı bir operasyonla alındı.

Yüzünde meydana gelen şişlik nedeniyle Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine müracaat eden Tamer Özkan, ASÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İhsan Kuzucu tarafından gözlem altına alındı. Yapılan tetkiklerde hastanın kulak önündeki tükürük bezinden kaynaklanan yüz sinirine yapışık ve şah damarına kadar uzanan yaklaşık 7 santim büyüklüğünde kitle olduğu tespit edildi. Hastayı ameliyata alan Dr. İhsan Kuzucu, başarılı bir operasyonla yüz felci olmadan kitleyi hastanın yüzünden çıkardı.

Ameliyatın riskli olduğunu ancak Aksaray’da bu tip ameliyatlar için gerekli tüm ekipman ve donanımların bulunduğunu ifade eden Dr. Kuzucu, “Hastamıza acil şifalar dilerim. Başarılı bir ameliyatla yüzünde şişliğe neden olan ve şah damarına kadar uzanarak hayati bir risk oluşturan kitleyi çıkardık. Hastamızın yüz felci olma riski de vardı. Ama titiz bir çalışmayla yüz felci olmadan hastamızı bu durumdan kurtardık. Bu süreçte ameliyathanede ve serviste hizmet eden çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim” dedi.