Şah damarının yanındaki tümör alındı, ikinci baharını yaşıyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Kerim Demir'in (56) şah damarına yarım santim uzaklıkta 3 santimlik bademcik tümörü ameliyatla alındı. Ameliyata girerken 3 çocuğunu eşine emanet ettiğini söyleyen Demir, "Artık ikinci baharımı yaşıyorum" diyerek gözyaşı döktü. Antalya'da oturan ve bir devlet kurumundan emekli olan Kerim Demir, bir gece uyandığında ağzının içinin kanla dolduğunu fark etti. Durumu önemsemeyen Demir, sabah işe gitti. Akşam eve döndüğünde namaz kılarken ağzının içi yine kanla dolan Demir bu kez acil servise gitti. Yapılan müdahalede bademcikte tümör oluştuğu ve hemen ameliyat olması gerektiği söylendi. Gittiği hastanede bademcik ameliyatı yapılan Demir, baş boyun kanserleri üzerine yeterli olmaması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Kerim Demir'in şah damarına yarım santim uzaklıkta 3 santimlik bademcik tümörü ameliyatla alındı. Bir süre radyoterapi gören Demir, ikinci baharını yaşadığını söyledi. Bademcik kanseri olacağının hiç aklına gelmediğini belirten Kerim Demir, "Çok sağlıklı besleniyordum. Spor yapıyordum. Alkol hiç kullanmıyordum. Sigarayı ise 11 yıl önce bırakmıştım. İnsanın başına her şey gelebiliyor. Dışarıda yemek bile yemem. Spor yaparım. Kilom yıllardır 74. Kulak burunu boğaz, onkoloji ve radyoloji doktorlarım bana hayatı yeniden verdiler" dedi. 'ÇOCUKLARIMI EŞİME EMANET ETTİM' Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Demir, "Ameliyata girerken vedalaşıp 3 çocuğumu eşime emanet ettim. Sağ çıkamayabilirdim. Çünkü bademciğimdeki tümör şah damarımın sadece yarım santim uzağındaydı. Zor bir ameliyattı. Birçok doktor bu ameliyatı yapmaya yanaşmadı. Doç. Dr. Levent Renda'nın başarılı ameliyatıyla sağlığıma kavuştum" diye konuştu. Eşi Salima Demir, "Bu hastalığı eşimle birlikte yendik" dedi. NADİR GÖRÜLEN BİR KANSER TÜRÜ Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Levent Renda da hastanın kendilerine boyunda şişlik şikayetiyle geldiğini belirtti. Hastanın ilk gittiği hastanede bademcik bölgesindeki kanama nedeniyle ameliyat edildiğini, çıkarılan parçanın patolojiye gönderildiğini kaydeden Doç. Dr. Renda, "Sonuç kanser çıkınca bize başvurmuş. Hemen tetkiklerini yaparak operasyona hazırladık. Bademcik bölgesinde yaklaşık 3 santimlik bir tümörü çıkardık. Bademcik bölgesi tümörleri hızlıca ve gizli olarak boyuna yayılabildiği için boynunda 3-4 santimlik birkaç tane lenf nodu mevcuttu. Bunlar tümörle uyumlu olduğu için onları da çıkardık. Hasta ameliyattan sonra radyoterapi de aldı. Şu anda durumu iyi" diye konuştu. HASTA KANAMADAN KAYBEDİLEBİLİR Kanserli tümörün şah damarına sadece yarım santim uzaklıkta olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Renda, "Böyle bir durumda ameliyat komplikasyonu artabilirdi. En önemli komplikasyon ise şah damarına yakın olduğu için kanama riski. Kanama olabilir ve durdurulamayabilir. Hasta kaybedilebilir. Ancak biz başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi. Doç. Dr. Levent Renda, bademcik kanserinin nadir görülen bir kanser türü olduğunu da ifade etti.

