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Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Samsun'da kendilerini uyarmak için yanlarına gittiği avcılar tarafından açılan tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, hayatını kaybeden Yüksel Berk'in (56) cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi olan Terme ilçesi Tutluk Mahallesi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Samsun'da kendilerini uyarmak için yanlarına gittiği avcılar tarafından açılan tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, hayatını kaybeden Yüksel Berk'in (56) cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi olan Terme ilçesi Tutluk Mahallesi'ne getirildi. Görev şehidi olduğu belirtilen Berk'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalleeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11'inci Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Yüksel Berk'in ailesine taziye dileklerinde bulundu.
'EMEKLİ OLACAKTI'
Yaşamını yitiren Yüksl Berk'in, emeklilik hazırlığı yaptığı, Temmuz ayında da emekli olacağı ortaya çıktı. Berk'in yakın arkadaşı Nuri Doğru, üzüntü içinde olduklarını söyleyerek, "Gerçek bir avcı olsa ateş açmazdı. Muhtemelen kaçak avlanıyorlardı ve belgeleri yoktu. Eğer ihtara uysalar para cezasını öderler ve konu kapanırdı. Şimdi daha mı iyi oldu? Yüksel'i toprağa verdik. Eğer başına bu gelmeseydi Temmuz ayında nöbetçi olacaktı. Oğlu askere yeni gitmişti. Başımız sağ olsun' dedi.
Öte yandan, Berk'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli 3 avcının da sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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