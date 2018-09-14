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SAHA EXPO 2018 Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş: - "Türkiye, yatırım ve üretim yapmak isteyene her türlü kolaylığı sağlayan bir yapı ki içinde bulunduğumuz süreç bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" - ROKETSAN Tedarik Başkanı Ali Şarlak: - "Örneğin; füzeyi dünyada 8-10 şirket yapabiliyor. Siz onlardan birisiniz. Rakipleriniz; ABD, İsrail, Rusya, Çin... Bunlarla rekabet edebilmeniz için de maliyet gerekiyor. Bu teşvikler; rekabet etmenizi, gelişmenizi, ülkenize katkı vermenizi sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, "Türkiye, yatırım ve üretim yapmak isteyene her türlü kolaylığı sağlayan bir yapı ki içinde bulunduğumuz süreç bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Moderatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikler Genel Müdürü Bilal Macit'in yaptığı "Sektörel Tedarik Modeli ve Teşvikler" başlıklı panelde savunma sanayisinde teknoloji, ürün geliştirme, altyapı oluşturma kapsamında mevcut teşvik sistemleri, finans ve tedarik modelini daha etkin kılmanın yolları ele alındı.

Panelde konuşan Bilal Aktaş, Başkanlık olarak çıkılan ihalelerin minimum yüzde 70'inin yerli olmasını şart koştuklarını belirterek, bunun da minimum yüzde 30'unun yan sanayi KOBİ'lerle paylaşılmasının gerektiğini anlattı.

Aktaş, "Türkiye, yatırım ve üretim yapmak isteyene her türlü kolaylığı sağlayan bir yapı ki içinde bulunduğumuz süreç bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

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- "HAVELSAN personeli gibi iş birliği içinde büyüyelim istedik"

KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin de KOSGEB'de yaptıkları çalışmaları anlatarak, yerli ve milli üretimin desteklemek için çalıştıklarını ifade etti.

Şahin, KOSGEB'in destekleriyle ilgili danışmanlık sistemini regüle edecek bir çalışmayı tamamladıklarını ve kısa zamanda bunun yayınlanacağı bilgisini verdi.

HAVELSAN Ekosistem Müdürü Yavuz Ekinci ise HAVELSAN iş ekosistemini anlatarak, "Sektörde var olan KOBİ'lerimizin yetenek ve kabiliyetlerinden faydalanarak tıpkı bir HAVELSAN personeli gibi iş birliği içinde büyüyelim istedik. Bu anlamda modelimizi oluştururken yazılım firması olmamızdan kaynaklı avantajımız vardı. Her türlü ihtiyacımız için kendi bünyemizde değerlendirme portalı oluşturduk." bilgisini verdi.

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- "Teşvikler; rekabet etmenizi, gelişmenizi, ülkenize katkı vermenizi sağlıyor"

ROKETSAN Tedarik Başkanı Ali Şarlak, bin 700'ün üzerinde yerli sanayiciyle çalıştıklarını belirterek, ROKETSAN'ın son 10-12 yılda değişik konularda 300 milyon liraya yakın teşvik aldığını kaydetti.

Şarlak, teşviklerin yurt dışı satışlarda rekabet edebilmeyi ve yurt içi milli ihtiyaçlarda maliyeti düşürebilmeyi sağladığını aktararak, "Örneğin; füzeyi dünyada 8-10 şirket yapabiliyor. Siz onlardan birisiniz. Rakipleriniz; ABD, İsrail, Rusya, Çin... Bunlarla rekabet edebilmeniz için de maliyet gerekiyor. Bu teşvikler; rekabet etmenizi, gelişmenizi, ülkenize katkı vermenizi sağlıyor." diye konuştu.

Şarlak, "Ben olsaydım teknolojiye yatırım yapardım. Ülkenin geleceği sadece teknolojik yatırımlarda. Endonezya, Ar-Ge'ye yaptığı yüzde 7'lik yatırımla dünyada ilk 11'in arasında. Bu oran Çin'de yüzde 27, ABD'de yüzde 23, Rusya'da 17, Japonya'da 11... Geçen yılki verilerimize göre ülkemizde bu oran yüzde 2,3. Bunu yükseltmek için hep birlikte Ar-Ge'ye, teknolojiye ve yüksek teknolojiye yatırım yapıp ortak aklı sanayiciler, üniversiteler ve bizim gibi kuruluşlarla sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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paneller SAHA EXPO 2018 Fuarı

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