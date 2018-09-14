SAHA EXPO 2018 Fuarı

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, "Türkiye, yatırım ve üretim yapmak isteyene her türlü kolaylığı sağlayan bir yapı ki içinde bulunduğumuz süreç bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Moderatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikler Genel Müdürü Bilal Macit'in yaptığı "Sektörel Tedarik Modeli ve Teşvikler" başlıklı panelde savunma sanayisinde teknoloji, ürün geliştirme, altyapı oluşturma kapsamında mevcut teşvik sistemleri, finans ve tedarik modelini daha etkin kılmanın yolları ele alındı.

Panelde konuşan Bilal Aktaş, Başkanlık olarak çıkılan ihalelerin minimum yüzde 70'inin yerli olmasını şart koştuklarını belirterek, bunun da minimum yüzde 30'unun yan sanayi KOBİ'lerle paylaşılmasının gerektiğini anlattı.

Aktaş, "Türkiye, yatırım ve üretim yapmak isteyene her türlü kolaylığı sağlayan bir yapı ki içinde bulunduğumuz süreç bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.