İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dışarıya bağlı olduğunuz herhangi bir konuda tehdide parmak sallamaya maruz kalabilirsiniz." dedi.

Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un savunma sanayisinin dışında bırakılamayacağını anlattı.

Demir, "'Savunma ve havacılık sanayisinin merkezi Ankara olsun' desek bile yurt sathına yayılmayan savunma ve havacılık sanayisinin bir anlamı olmayacaktır. Bu Türkiye’nin bütün kaynaklarını, yeteneklerini kullanmadığımız anlamına gelir ki; Türkiye bence buna mecbur değildir." diye konuştu.

SAHA İstanbul’un savunma sanayinde gerçekleştirdiği yapının diğer sektörlerde örnek model oluşturduğuna dikkati çeken Demir, "Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla yüzde 31 artarak 8 milyar 161 milyon doları bulmuş. İhracatımız ise yüzde 20'lik bir artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmış. 2018 yılında savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için harcanmış ve savunma sanayimizin gelişmesinde önemli bir katkı oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.