SAHA İstanbul, en yeni ürünleriyle TEKNOFEST’te

İSTANBUL (AA) - SAHA İstanbul üyesi firmalar, yüzde 100 yerli ve milli sistem ve ürünlerini TEKNOFEST’te hem genç teknoloji tutkunlarına hem de profesyonellere tanıtacak. SAHA İstanbul açıklamasına göre, SAHA İstanbul üyesi firmalar, geliştirdikleri en yeni ürün ve sistemleri TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşturuyor. Söz konusu firmalar, yüzde 100 yerli ve milli sistem ve ürünlerini TEKNOFEST’te hem genç teknoloji tutkunlarına hem de profesyonellere tanıtacak. SAHA İstanbul firması, Pavo Tasarım Üretim Elektronik'in (Pavotek) standında ziyaretçilere, TEKNOFEST boyunca iki oturum halinde "FPGA Programlamaya Giriş Eğitimi" verilecek. Uzman yazılım tasarım mühendisleri tarafından verilecek eğitimler, 10.00-13.00 ve 14.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını alacak. Eğitime katılmak isteyen öğrencilerin, öncesinde kayıt olmaları ve eğitime bilgisayarlarıyla gelmeleri gerekiyor. -Tam sızdırmaz “Askeri El Bilgisayarı "Fikirlerin teknoloji ile buluşma noktası" sloganıyla çalışmalarına devam eden Pavotek firması TEKNOFEST’te pek çok ürününü de standında sergileyecek. Pavotek'in standında yer alacak ürünlerden biri tam sızdırmazlık özelliğine sahip "Askeri El Bilgisayarı".

Zorlu ortamlarda, taktik sahalarda ve farklı tipte araçlarda kullanılmak üzere Pavotek Ar-Ge mühendisleri tarafından tasarlanan yüksek performanslı askeri bilgisayar, ergonomik tasarımı ile bir asker tarafından kolayca taşınabiliyor ve hareket halinde çalıştırılabiliyor. "İnsansız Hava Aracı İç Haberleşme Kontrol ve Yönetim Sistemi" de Pavotek standında olacak. Sistem, İHA iç ve dış haberleşme, İHA görüntülerinin aktarılması ve İHA’daki Flip-Flop, iniş takımları, motor gibi tüm sensörlerin uçuş bilgisayarı ile koordineli olarak yönetilmesini sağlıyor. - Yüzde 100 yerli ve milli yazımlar SAHA İstanbul pavilyonunda yer alacak Piri Reis Bilişim Teknolojileri, tamamen yerli ve milli kaynaklarla hiç bir yabancı platforma bağlı kalmadan Türk mühendislerince geliştirilen "CAS-Coğrafi Analiz Sistemi", "CAS-HETS: Helikopter Engel Tespit ve Uyarı Sistemi" ve "CAS-İTS: İHA Takip Sistemi”ni TEKNOFEST" te ziyaretçilerine tanıtacak. Yaklaşık 15 yıldır tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemi” yazılımı, yurt dışı ve yurt içi birçok sivil kurum tarafından Citysurf markasıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ise Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) adıyla güvenle kullanılıyor. Sistem ayrıca 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Harita Genel Müdürlüğü’nün HGM-KÜRE isimli uygulaması olarak HGM-ATLAS uygulaması ile birlikte internet üzerinden tüm Türkiye’nin sivil kullanımına da açıldı.

- Tehlikelere karşı pilotları uyaran seyrüsefer sistemi SAHA İstanbul firması Piri Reis tarafından geliştirilen "Helikopter Engel Tespit ve Uyarı Sistemi (HETS)" ise uçuş ekibinin görevini emniyetli şekilde yapmasını tehdit eden doğal ve yapay engelleri sesli ve görsel olarak önceden tespit ederek uyaran, pilotlara yeterli süre öncesinde önlem almasını sağlamak üzere kullanılan bilgisayar tabanlı yardımcı bir seyrüsefer sistemi. Türk mühendisleri tarafından yerli kaynaklarla geliştirilmiş CAS-HETS, 2018 yılından beri Kara Havacılık Komutanlığı helikopterlerinde kullanılıyor. BAYKAR-Piri Reis iş birliği ile CAS yazılımı üzerinde geliştirilen “İHA Takip Sistemi (CAS-İTS)” ise istihbarat, keşif ve gözetleme görevi yapan İHA’ların sanal küre üzerinde 3 boyutlu (3B) ortamda, gerçek zamanlı olarak takip edilmesini ve İHA görevlerinin daha etkin şekilde icra edilmesine katkı sağlamak için ihtiyaç duyulan diğer işlemlerin yapılmasını sağlıyor. - CTech’in geliştirdiği en son sistemler TEKNOFEST’te

SAHA İstanbul pavilyonunda standı olan CTech, TURKSAT 6A Haberleşme Uydusu Projesi için geliştirdiği telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini (TTM) TEKNOFEST’te sergileyecek. Bu sistemler Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusunun 7/24 kesintisiz olarak yeryüzüyle haberleşmesine aracılık edecek. CTech, EPM modem sistemi ile birlikte geliştirdiği ve 2019 Eylül ayı içerisinde ANKA-S ile uçuş testlerine başlanan İHA uydu haberleşme sistemini ve tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak tasarladığı, tüm milli insanlı ve insansız hava araçlarında kullanılabilecek görüş hattı veribağı alt sistemlerine (LOS) ait cihazlarını da TEKNOFEST’te ziyaretçilerine tanıtacak. Askeri haberleşme sistemlerinde olduğu gibi, sivil haberleşme sistemlerinde de varlık göstermekte olan CTech, bu alanda geliştirdiği radyolink sistemleri, canlı mobil görüntü ve veri aktarma sistemleri (Modeo&MOBIoT) ile birlikte siber güvenlik sistemlerini de TEKNOFEST’te tanıtacak. - Maket jammerlar gençlerle buluşuyor