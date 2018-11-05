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Sahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki futbol müsabakasında kalp krizinden ölen Sarayköyspor'un Nijeryalı golcüsü 23 yaşındaki Mawodayo Ebenezer Mawoyeka'ın son anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Sahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmış

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'deki futbol müsabakasında kalp krizinden ölen Sarayköyspor'un Nijeryalı golcüsü 23 yaşındaki Mawodayo Ebenezer Mawoyeka'ın son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; takımı adına 15'nci dakikada gol atan Mawoyeka'nın, maçın 35'nci dakikasında kalp krizi geçirmesi yer aldı.
Yeşilköyspor ile Sarayköyspor dün (pazar), Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor'un geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 15'nci dakikasında takımını öne geçiren golü attı. Gol sevincini yedek kulübesine koşarak arkadaşlarıyla paylaşan Mawoyeka, hayatının son gölünü attığından habersiz maça devam ederken; aniden yere yığıldı. Maçın 35'nci dakikasında fenalaşarak yere yığılan futbolcuyu gören teknik heyet ve futbolcular yanına koştu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcuya ilk müdahale yardımcı antrenörler tarafından yapıldı. Ardından çağrılan ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Mawoyeka, kurtarılamadı. Futbolcunun maç sırasında aniden ölümü başta Sarayköyspor olmak üzere deplasmana gittiği Yeşilköyspor ve amatör futbol camiasında şok etkisi yarattı. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. O anlar, teknik heyetteki bir görevlinin GoPro kamerasınca görüntülendi.
AİLESİ NİJERYA'DAN GELİP CENAZEYİ ALACAK
Futbolcunun ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Mawoyeka'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Nijerya Büyükelçiliği aracılığıyla Mawoyeka'nın ailesine ulaşıldı ve acı haber verildi. Mawoyeka'nın anne ve babasının yarın Denizli'ye gelip cenazeyi teslim alarak Nijerya'ya götürecekleri öğrenildi.
'AMBULANSIN OLMAMASI BİR REZALETTİR'
Rakip takımın futbolcusunun ölümüne üzülen ev sahibi Yeşilköyspor'un yardımcı antrenörü Yunus Emre Tahacan, maç sırasında sahada ambulansın olmadığını belirterek, "Futbolcu arkadaşımız golünü attı ve takımını öne geçirdi. Taç pozisyonu sırasında yere yığıldı. Hemen biz de ev sahibi takım olarak yanına koştuk. Ambulans yok, elimizden gelen bir şok yok. Amatörde imkanlar kısıtlı, futbolcu arkadaşımızı kurtarmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak ölüm haberini alınca çok üzüldük. Amatör maçlarda saha kenarında ambulansın olmaması bir rezalettir. Kalp krizinde ilk müdahale çok önemlidir. Belki burada bir ambulans, acil sağlık ekibi olsaydı belki arkadaşımız kurtarılabilirdi. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'lerde ambulans zorunlu. Ama süper amatör maçlarda ambulans yok. Ambulansın bulunduğu liglerdeki futbolcuların canı önemli de, amatördekilerin önemli değil mi ? Burada maç sırasında bir ambulansın beklemesi çok zor bir şey değil. Hakemler polis olmadan maça çıkmıyor. Amacımız hakemleri suçlamak değil ama burada ambulans olmadan maça çıkılmaması gerekir. Amatör maçlara futbolcuların canı hiçe sayılıyor, önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
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Sahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmışSahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmışSahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmışSahada kalp krizi geçirip ölen Nijeryalı forvet, son golünü atmış

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