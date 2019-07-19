SAHAFLAR ÇARŞISI'NIN SEMBOL İSMİ KİTAPLARINI ÜSTÜNE ASARAK SATIYOR

Serap ILGIN/İSTANBUL,(DHA)-BEYAZIT Sahaflar Çarşısı'nda bulunan çınar ağacının altında 50 yıldır kitap satan ve çarşının simgelerinden biri haline gelen Hüseyin Avni Dede (65)'nin tezgahı kapatılmıştı. Dede, çınar ağacının altında kendi şiir kitaplarını yeleğine asarak satmaya başladı. Hüseyin Avni Dede 1968'den beri kendi şiir kitaplarının da aralarında bulunduğu kitap, kasetler, pullar, fotoğraflar, eski para ve küçük antikalardan oluşan sergisini Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda bulunan çınar ağacının altında satıyordu. Geçtiğimiz yıl haziran ayında belediyenin çınar altını seyyar satıcılara yasaklamasının ardından tezgah açamaz oldu. Sahaflar Çarşısı'nın simgelerinden olan Dede olayların orada tezgah açarak para kazanan kişiler arasında yer kavgası çıkmasıyla başladığını ve zabıtaların o tarihten bu güne kadar bölgede kimsenin tezgah açmasına izin vermediğini söylüyor. 50 yıldır kitap sattığı çınar altındaki tezgahını açamayan Hüseyin Avni Dede şiir kitaplarını yeleğine asarak satmaya başladı. "BURAYI BIRAKAMIYORUM" Hüseyin Avni Dede, "25 Haziran 2018'den beri burada sergi açamıyorum. Burası bir çıkmaz sokağa döndü. Buraya barikat kurdular, belediye zabıtaları nöbet tuttu. Bu yüzden esnaf burayı terk etti ama ben yine yerimde kaldım. Bana serbestlik tanıyorlardı, sergimi açıyordum ama emsal teşkil etmeyeyim diye benim tezgah açmamı da yasakladılar. Ben de o yasağa uydum ama beni yurt içi ve yurt dışından tanıyanlar burada buluyorlar o yüzden burayı bırakamıyorum. Sergimi açamayınca mecburen bir tel koydum. Orada kitaplarım duruyor. Eş dost gelince onlara kitap veriyorum. Eskiden hiç olmazsa kitabın yanı sıra eski paralar, değişik objeler de satıyordum. Şimdi iş iyice zorlaştı ve bazen hiç iş yapmadığım oluyor. Kitapları ağaca asarak satmaya başlamıştım, ona da izin vermediler. Bu kez üzerime çengelli iğneyle asmaya başladım. Böyle çare buldum. Bu şekilde de işin ciddiyeti olmuyor. Tanımayanlar farklı gözle bakınca ben de bayağı zorluk çekiyorum." dedi.

