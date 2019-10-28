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Sahaftan aldığı kitap, filmine ilham oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:56 | Son Güncelleme

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi. Galada konuşan filmin yönetmeni Faysal Soysal filmine, sahaftan aldığı ‘Caniler’ isimli kitabın ilham verdiğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışan 'Ceviz Ağacı'nın gala gösterimi, Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen Faysal Soysal, oyuncular Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Ali Mert Yavuzcan izleyicilerin sorularını yanıtladı. Söyleşiyi, oyuncu ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ile oyuncu Güven Kıraç gibi isimler de takip etti.
Söyleşide konuşan yönetmen Faysal Soysal, filminin Türk edebiyatının gölgesinde ortaya çıkan bir eser olduğunu söyledi. Sinema ile ilgilenmeye başlamadan önce edebiyatla ilgili olduğunu dile getiren Soysal, "Sinemaya yaklaştıkça edebiyattan uzaklaştım ama sinemada bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Bu filmin çıkış noktası da bir zaman sahaftan aldığım 'Caniler' kitabı ve daha birçok kitaptan etkilendim. Benim daha önce çektiğim filmlerden ve ülkemizde yaşadığımız olaylardan yola çıkarak böyle bir film ortaya çıktı" dedi.
'15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİLERİ UZUN VADEDE GÖRÜLECEKTİR'
Filminde askeri darbelerin etkilerinin yanı sıra kadın cinayeti gibi toplumsal olaylara vurgu yaptığını anlatan Soysal, bu tür olayların gelecek nesiller üzerinde etkisinin uzun süre devam edeceğini vurguladı. Darbelerle yüzleşilmesi gerektiğini belirten Soysal, "Ülkemizde yaşanan olaylarla, darbelerle yüzleşmediğimizde korkak, pısırık bir karakter haline geliyoruz. Bizi darbeler bu hale getiriyor. Şu anda 15 Temmuz'un etkilerini çok görmüyoruz ama uzun vadede bunun da etkileri görülecektir. Bunu atlatabilmiş olmamız bence büyük bir fırsat. 12 Eylül darbelerinin örneklerine baktığımızda hala bu olayların getirdiği travmaların devam ettiğini gösteriyor. O yüzden bu tür ihtilaller, darbeler aslında politik olarak tarihi bir anekdot olarak karşımızda ama etkisi yıllar süren ve gelecek nesilleri etkisi altına alan bir durum, filmde de buna yer verdim" diye konuştu.
'SUÇLU OLMAYABİLİRİZ AMA SUÇSUZ DA DEĞİLİZ'
Filmde, edebiyat öğretmeni 'Hayati' karakterini canlandıran Serdar Orçin ise senaryoyu okuduğunda ana karakteri oynamak istediğini yönetmene söylediğini kaydetti. 1980 askeri darbesini bir üst kuşaktan yaşadığını dile getiren Orçin, "Darbeyi birebir yaşamadım. Darbenin yansıması bize oldu. Ülkemizde ve etrafımızda korkunç olaylar yaşanıyor. Suçlu olduğumuzu düşünmesek de suçsuz olduğumuzu da düşünemiyoruz" dedi.

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