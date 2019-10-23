Şahan Gökbakar 39 oldu

Komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar eşi için bir doğum günü organize etti. Akşam yemeği yiyip doğum günü kutlayan ekip, geceden renkli kareleri sosyal medya paylaştı.

Ünlü komedyen, geceye katılanlara ve sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Ailem ve dostlarım keyifteyiz. En önemlisi afiyetteyiz, sağlığımız sıhhatimiz yerinde. 39 yıl boyunca köprünün altından çok su aktı ama sevgi ve samimiyet eksik olmadı masamızda. Nice yaşlara beraberce. Ama seneye 'Dirty Forty'! 40'ı farklı kutlayacağız."



