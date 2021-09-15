Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını tiye aldı: Oyun böyle bozulur!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını tiye alan paylaşımlarına devam ediyor.

Gökbakar geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Bu sabah baş ağrısı, ışığa, sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim. Sorumlusu kim bunun? Tabii ki küresel güçler…" notunu yazmıştı.



Ünlü komedyen son olarak yeni bir pozunu paylaştı. Aşıyla ilgili ortaya atılan iddiaları tiye alan Şahan Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5g çekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum. Ama sonra 2. kafamın çıktığını farkettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken "BEN" değil "BİZ" diyebilmeyi öğretti. Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı başardım. İleride başka uzuvlarım da çoğalabilir, hazırım ve evet. Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Teşekkürler Bill Gates ve küresel dostları.. Oyun böyle bozulur!"

